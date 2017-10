Anne Guérette croit encore que «tout est possible»

Anne Guérette va se battre «jusqu’au bout» pour tenter de convaincre les électeurs de lui accorder sa confiance. Troisième dans un sondage Léger-«Le Journal de Québec», avec 14 % des intentions de vote, elle croit toujours que «tout est possible».

«Ce qu’on constate, c’est que le maire est toujours en perte de vitesse, il est en diminution à 51 %. De notre côté, on est en progression, donc on est contents pour ça et surtout, ce qui est remarquable dans le sondage, c’est qu’il y a 30 % d’indécis, donc tout est encore possible, rien n’est joué encore dans cette élection et on ne baisse surtout pas les bras», a-t-elle réagi samedi matin lors d’un point de presse dans l’arrondissement Beauport.

Précisons que le véritable nombre d’indécis se situe plutôt à 6 % dans le sondage publié dans nos pages ce matin. Cependant, 29 % des répondants qui ont indiqué leur préférence à la mairie affirment qu’ils pourraient encore changer d’idée d’ici au jour du vote le 5 novembre, une statistique qui conforte Mme Guérette. En revanche, 71 % des répondants estiment que leur choix est définitif.

«Ça nous motive pour la suite et dans tous les cas, comme je l’ai déjà dit à plusieurs reprises, c’est une photo dans le temps. Le véritable sondage va être le 5 novembre. On a vu des élections surprises dans les dernières élections, que ce soit au fédéral, au provincial, des élections qui se jouent à la dernière minute, la preuve, c’est qu’il y a encore beaucoup d’indécis», a-t-elle insisté.

«Dans le porte-à-porte, c’est très positif, on a fait un super beau débat mardi alors je pense qu’on est très fiers de ça. Les gens prêtent l’oreille davantage à notre projet, à notre vision. Tout est encore possible», a-t-elle observé.

Équipe Labeaume a convoqué la presse à 11 h 30 dans le quartier Limoilou. Quant à Québec 21, le chef Jean-François Gosselin – qui arrive deuxième avec 22 % des intentions de vote – devrait réagir au sondage aux environs de 12 h 30 dans l’arrondissement Beauport.