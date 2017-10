Avis de ne pas consommer divers produits de conserve

Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) met en garde la population de ne pas consommer divers produits de l’entreprise «Marché la tradition», située à Drummondville, car ces produits n’ont pas été préparés et conditionnés de façon à en assurer l’innocuité.

Les produits vidés ont été vendus par l’entreprise jusqu’au 27 octobre, dans divers points de vente à Drummondville (Vestiaire La Penderie, Épicerie Mi-Jo, Groupe Labonté, Centre horticole Foli Flor, Restaurant Thaï Waï Waï, Disques et rubans international, Croque’n Roll, Nakama-Thé).

Ils étaient conditionnés dans des pots de verre de type Mason, dans des formats variables et ne comportent pas tous des étiquettes. La mention «Marché la tradition» est inscrite sur certains produits.

Il s’agit de: diverses soupes, divers potages et veloutés, de la confiture de banane, des marinades, relishs et ketchups, diverses sauces végétariennes, divers légumes, des sauces à poutine et à spaghetti, des œufs dans le vinaigre.

Les personnes en possession de ces produits ne doivent pas les consommer et sont invitées à les retourner à l’établissement où elles les ont achetés.

Le MAPAQ souligne que cette mise en garde est diffusée par mesure de précaution et qu’aucun cas de maladie associée à la consommation de ces aliments n'a été signalé jusqu'à présent.