Deux personnes tuées par balle dans les urgences d'un hôpital

Deux septuagénaires ont été tués par balle lors d'un événement impliquant des policiers dans les urgences de l'hôpital de Cobourg, en Ontario, en fin de soirée vendredi.

Selon un communiqué de l'Unité des enquêtes spéciales (UES), l'équivalent du Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) au Québec, les policiers ont été appelés à se rendre à l'hôpital après que des coups de feu eurent retenti dans l'établissement vers 23 h.

Sur place, «deux policiers ont affronté un homme de 70 ans dans la salle d’urgence de l’hôpital. Il y a eu une interaction, et les deux agents ont déchargé leurs armes à feu», a expliqué l'UES.

L'homme a été atteint mortellement par les projectiles des policiers. Après la fusillade, le corps d'une femme de 76 ans a également été trouvé sur les lieux.

Selon ce qu'a expliqué l'enquêteur Jon Ansell de l'UES au «Peterborough Examiner», les deux septuagénaires se trouvaient dans une salle d'examen des urgences lorsqu'un coup de feu a retenti. Des infirmières, en se précipitant dans la salle, ont vu que la femme avait été atteinte à la tête et ont appelé la police.

Un témoin qui se trouvait dans la salle d'attente a raconté au journal local avoir vu les policiers arriver à l'hôpital. «À peu près 10 secondes plus tard, j'ai entendu entre huit et 10 coups de feu. On a tous sursauté. Les infirmières se sont toutes baissées et ont crié, avant de fuir la salle. Nous les avons suivies [à l'extérieur]», a relaté Corey Smith.

Lorsque les patients ont voulu retourner à l'hôpital, après l'arrivée de renforts policiers, ils se sont fait dire d'aller à un autre hôpital, celui de Cobourg, ville située entre Kingston et Toronto, ayant été placé en confinement.

Samedi matin, l'hôpital a rouvert au public, mais les urgences sont demeurées fermées. «Nous comprenons les inquiétudes de l'hôpital. C'est un hôpital très achalandé dans la région», a expliqué M. Ansell en affirmant que son équipe cherchait à compléter son enquête le plus rapidement possible pour permettre un retour à la normale dans l'établissement hospitalier.