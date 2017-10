James Toback déclare que toutes celles qui l’accusent sont des «menteuses»

Depuis la publication, il y a une semaine, d’une enquête dans le Los Angeles Times dans laquelle 38 femmes accusent James Toback de les avoir agressées sexuellement et de les avoir harcelées, elles sont aujourd’hui plus de 300 à porter les mêmes accusations à l’encontre du réalisateur.

Il a accordé une interview au magazine Rolling Stones pour donner sa version des faits et c’est avec rage qu’il déclare que tout n’est que mensonge.

«J’ai eu beaucoup de mal à faire des films avec très peu d’argent, des films que j’écris, que je réalise, c’est toute ma vie. L’idée que j’aurais offert un rôle à qui que ce soit pour une autre raison qu’il ou elle est la meilleure personne que je trouve me dégoûte. Et quiconque raconte le contraire est un s*ceur de b*te qui ment... Est-ce que c’est clair ?», a-t-il asséné.

James Toback est actuellement en pleine promotion de son nouveau film, The Private Life of a Modern Woman, dans lequel joue Sienna Miller, qui était présente lors de l’interview accordée à Rolling Stone comme l'a précisé le réalisateur. Il a ajouté : «Aucune personne qui a travaillé avec moi ne dirait des choses comme ça. Personne... Sérieusement, je trouve cela offensant, insultant et répugnant...»

Concernant le fait que ses accusatrices sont aujourd’hui plus de 300 à lui reprocher les mêmes faits, il a une explication. «Elles s'entendent parler les unes les autres et elles s’allient. Il y a eu un article il y a des années de ça avec plusieurs témoignages anonymes. Les gens lisent ces choses...», déclare-t-il.

Enfin, il a balayé une nouvelle fois les accusations qui pèsent sur lui. «C’est tellement stupide de perdre du temps avec ça. Vraiment. Ça n’a rien à voir avec ma vie. Et à votre place, je ne les répèterais pas, à moins que vous connaissiez vraiment la vérité, parce que ça ne l’est pas. C’est tout ce que j’ai à dire. Ça ne vaut pas la peine de perdre du temps là-dessus», a-t-il ajouté.