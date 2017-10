Jean Charest propose à l'Espagne et à la Catalogne de s'inspirer du Québec

«Déçu» par la nouvelle de la promulgation de l'indépendance de la Catalogne, l'ancien premier ministre du Québec Jean Charest propose à l'Espagne et à sa région autonomiste de s'inspirer de la relation entre le Québec et le Canada pour s'entendre.

Selon M. Charest, les mouvements nationalistes québécois, catalans ou écossais ont en commun d'être alimentés «par le sentiment que la population n'est pas reconnue et respectée par ses partenaires et gouvernements», écrit-il dans une lettre d'opinion parue samedi dans le quotidien torontois «The Globe and Mail».

Pour contrer les velléités séparatistes de ces régions, M. Charest propose d'opter pour un modèle de gouvernement fédéral à l'image de celui qui prévaut au Canada. «Il y a des conditions de base pour que ces pays fonctionnent. Ils doivent avoir la capacité de démontrer du respect pour les autres», a avancé l'ancien premier ministre en faisant notamment référence à la langue, à l'éducation et à la culture.

Selon lui, la clé du succès repose sur une communication continue, peu importe les embûches. «Sur ce point, les dirigeants politiques de Madrid et de Barcelone ont échoué», estime-t-il.

M. Charest fait allusion, dans sa lettre, à une visite officielle qu'il a effectuée en Catalogne en 2011 alors qu'il était premier ministre du Québec, peu de temps après le rejet par Madrid d'une proposition visant à faire reconnaître la nation catalane.

L'ancien premier ministre avait tenu une conférence de presse conjointe à la fin de sa mission. «Je me rappelle que mon ami, le président [Artur] Mas, qui ne prônait pas la séparation, a dit aux médias que les Catalans seraient satisfaits d'avoir au sein de l'Espagne le même genre d'entente que le Québec a au sein du Canada. Au passage, je crois que c'est toujours vrai aujourd'hui.»

M. Charest a conclu sa lettre en soutenant que la suite des choses dépend de la capacité de Madrid et de Barcelone à renouer le dialogue, pour le bien des Catalans.