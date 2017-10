Plus de 10 000 morts-vivants donnent des frissons à la métropole

Plus de 10 000 morts-vivants ont pris part samedi à la 7e Marche des zombies de Montréal au centre-ville, ce qui constitue un record et vaut à l’événement le titre de plus importante marche de zombies au Canada.

«Cette année, le circuit est complètement fermé pour la marche», a dit Marco Mollé, directeur général de l’événement, ce qui a permis des déplacements plus sécuritaires de 16 h à 18 h 30.La place des Festivals, dans le Quartier des spectacles, a notamment été envahie de morts-vivants et de curieux venus voir de plus près les efforts déployés par tout ce beau monde pour se métamorphoser, certains ayant consacré plusieurs heures pour constituer leurs costumes, tous plus effrayants les uns que les autres.

Des bénévoles ont aussi aidé des centaines de personnes à se métamorphoser en zombies au Complexe Desjardins. Un autobus de morts-vivants a aussi été inauguré cette année, spécialement pour le 375e anniversaire de la métropole.