Plus de 275 US$ pour réparer la vitre d’un iPhone X

Vous êtes impatients de vous procurer votre nouvel iPhone X au cours des prochains jours. Lors de votre achat, assurez-vous de prendre quelques précautions pour éviter de vous retrouver avec une facture salée en cas de bris accidentel.

Le remplacement de la vitre de votre nouveau téléphone X va vous coûter 279 $ US, soit 100$ de plus que pour un iPhone 8, peut-on lire sur le site d’Apple.

«Je vais retourner en Europe avant de m’acheter un iPhone X. Tu peux avoir un ordinateur portable pour ce prix-là», a répondu Carl Charest, fondateur de Letube.tv en entrevue à TVA Nouvelles.ca.

Le prix de la réparation sera moindre si vous prenez la trousse «Apple Care», la garantie prolongée. Si vous acheter Apple Care, le remplacement de la vitre a été fixé à 29$ US.

Cette garantie sera en vigueur pour deux «accidents». Au troisième, les coûts de réparation seront exponentiels.

L’achat d’un caisson pour l’appareil et d’une pellicule pour l’écran sont recommandés.

«Guerre malsaine d’egos»

M. Charest attendra la sortie d’une nouvelle génération du modèle en raison des bogues parce qu’il y« a eu trop de flops», ajoute-t-il.

«Il y a un combat malsain entre les grandes compagnies. Une bataille d’ego et d’innovation qui fait en sorte que ce sont les périodes de tests qui sont coupées au détriment du consommateur», dit-il.

Ceux qui voudront mettre la main sur le iPhone X devront débourser pas moins de 999 $ US ou 1319 $ CAN pour le modèle d'entrée (64 Go de stockage).