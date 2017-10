Plus de sécurité réclamée pour les cyclistes montréalais

Des dizaines de personnes ont pris part samedi à une sortie à vélo pour réclamer plus de sécurité pour les cyclistes montréalais, trois semaines après que le jeune Clément Ouimet eut trouvé la mort sur la voie Camillien-Houde, sur le mont Royal, à Montréal.

L’activité s’est amorcée au square Phillips et les participants étaient invités à se rendre à chacun des vélos blancs qui ont été installés à Montréal depuis 2013 pour rappeler les accidents ayant coûté la vie à des cyclistes.

À l’intersection de l’avenue du Parc et de la rue Saint-Viateur, les cyclistes ont même réalisé un «die-in», se couchant tous couchés au sol pour représenter les hommes et les femmes dont la vie a été fauchée alors qu’ils roulaient à vélo.

«On tenait à illustrer le résultat le plus funèbre du manque d’aménagement sécuritaire», a dit la porte-parole de Vélo fantôme, Gabrielle Anctil, en entrevue avec TVA Nouvelles.

«On aimerait que la ville soit aménagée en priorité pour les plus vulnérables, on parle beaucoup de la pyramide de la vulnérabilité. Les piétons et les cyclistes en premier, c’est le même principe que dans une cour d’école. On dit aux plus grands de faire attention aux plus petits», a ajouté Mme Anctil, qui souhaite que la prochaine administration cesse de «faire que des annonces et prenne réellement les cyclistes en compte».

«Pour nous, au final, ce n’est pas le plus important de savoir qui va gagner le 5 novembre, mais que le gagnant tienne compte de la sécurité des piétons et des cyclistes. Ce n’est plus le temps de faire des promesses, mais d’agir», a indiqué Mme Anctil.

Selon elle, les pistes cyclables sont conçues pour accueillir une capacité beaucoup moins importante de cyclistes. «N’importe qui qui a fait du vélo aux heures de pointe sait qu’elles deviennent engorgées. Ce n’est plus juste un loisir, c’est un moyen de transport. On a besoin d’autoroutes cyclistes. On est pris dans le trafic comme les automobilistes.»