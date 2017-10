Depuis son adoption par l’Assemblée nationale, la loi 62 sur la neutralité religieuse de l’État, qui impose la livraison et la réception des services publics à visage découvert, fait débat. Mais qu’est-ce qu’un «visage découvert» ? Le Journal a examiné 13 situations en s’appuyant sur le texte de loi et avec l’aide d’une avocate en droit de la personne, Me Pearl Eliadis.

Selon un sondage Ipsos (voir page 4) publié hier, 68 % des Canadiens appuient la loi qui s’appliquera dans les salles de classe, les autobus ou les hôpitaux. Mais rien ne dit qu’ils ont tous la même définition de ce qu’est un « visage découvert ».

Interrogée à plusieurs reprises sur le sujet ces derniers jours, la ministre de la Justice, Stéphanie Vallée, n’a fourni aucune réponse définitive. Elle s'est contentée de préciser que les « yeux », « traits » et « particularités faciales » devaient être visibles. Pour l’instant, la loi ne prévoit pas de sanctions en cas de manquements.

Dans ce dossier, la ministre a plusieurs fois été montrée du doigt pour des déclarations qui ont pu sembler contradictoires, notamment sur l’application de la loi dans les transports en commun.

Sens commun

Le Journal a questionné le cabinet de la ministre Vallée, sur les 13 situations présentées ci-contre.

L’attachée de presse de Stéphanie Vallée, Mme Marier St-Onge, s’est limitée à nous répondre que la prestation de service public devait se faire à visage découvert selon trois objectifs : la communication, l’identification et la sécurité, et que la règle devait s’adapter suivant « le sens commun des mots ».

- Avec la collaboration d’Andrea Valeria et Rémi Nadeau

LE NIQAB

Martin Chevalier Agence QMI

Le bas du visage est intégralement couvert, y compris la bouche et le nez.

Le haut du visage est intégralement couvert, les oreilles et les cheveux également.

Les yeux restent visibles.

À priori, cette tenue n’est pas conforme à la loi.

LE MASQUE DE SKI

Martin Chevalier Agence QMI

Le bas du visage, le nez et la bouche sont visibles.

Les cheveux et les oreilles sont découverts.

Les yeux sont couverts, mais visibles.

Cette tenue semble située dans la zone grise de la loi : les traits du visage restent visibles, mais une identification semble difficile.

LE CACHE-NEZ

Martin Chevalier Agence QMI

Le bas du visage est couvert, y compris le nez.

Les yeux sont visibles.

Le haut du visage ainsi que la chevelure sont visibles.

Cette tenue ne semble pas conforme à la loi. Le visage est largement couvert et la bouche cachée.

LE BANDAGE AUTOUR DU CRÂNE

Martin Chevalier Agence QMI

Le bas du visage est visible.

Les yeux et le front sont partiellement couverts.

Même si ce bandage cache une partie du visage, les accommodements raisonnables prévus au texte de loi devraient prendre en compte une situation de ce type.

LE HIJAB

Martin Chevalier Agence QMI

Les yeux, le nez et la bouche sont visibles.

Le haut et le bas du visage sont découverts.

La chevelure et les oreilles sont cachées.

Les traits du visage et les particularités faciales sont bien visibles. A priori, cette tenue ne devrait pas poser de problèmes.

LE CASQUE DE MOTO INTÉGRAL

Martin Chevalier Agence QMI

Les yeux et le nez sont visibles.

Le haut et le bas du visage sont cachés.

La bouche est cachée.

Ce casque n’est pas conforme avec les objectifs de « communication » et de « sécurité » affichés par le cabinet de la ministre Vallée.

LES GROSSES LUNETTES DE SOLEIL

Martin Chevalier Agence QMI

Le haut du visage est découvert.

Le nez et la bouche sont visibles.

Les yeux sont couverts.

Il est légitime de se demander si ces lunettes sont conformes ou non au texte de loi. Bien que les yeux soient couverts, ils restent partiellement visibles.

LA MÈCHE LONGUE

Martin Chevalier Agence QMI

Le haut du visage est couvert.

Les yeux sont en partie cachés.

Le bas du visage reste visible.

Ici, difficile de trancher. Si les traits du visage sont largement visibles, les yeux cachés rendraient difficile une identification.

LA GROSSE BARBE

Martin Chevalier Agence QMI

Le bas du visage est intégralement couvert, à l’exception des lèvres.

Le haut du visage est visible.

Ce cas est épineux. Ici la barbe est fausse, mais elle pourrait être réelle. Cette pilosité épaisse cache une bonne partie du visage et compliquerait une identification.

LE MASQUE D'HALLOWEEN

Martin Chevalier Agence QMI

L’ensemble du visage est couvert.

La bouche reste visible.

Au risque de gâcher votre Halloween, cette tenue apparaît en contradiction totale avec la loi sur la neutralité religieuse de l’État.

LE CHANDAIL MOU À CAPUCHE

Martin Chevalier Agence QMI

Les yeux, le nez et la bouche sont visibles.

Le haut du visage est couvert.

Le bas du visage est visible.

À priori, ce chandail mou ne devrait poser aucun problème, que ce soit dans un bus ou à l’hôpital.

LE CACHE-OEIL

Martin Chevalier Agence QMI

L’ensemble du visage est visible.

Un œil est couvert.

Ce cache-œil devrait être toléré, surtout s’il est porté pour des raisons médicales.

Comme pour le bandage, on peut penser qu’un accessoire de ce type fera l’objet d’un accommodement raisonnable.

LA CAGOULE

Martin Chevalier Agence QMI

L’ensemble du visage est couvert.

Seuls les yeux sont visibles.

Comme dans le cas du niqab, cette tenue ne semble pas conforme à la loi et ne devrait pas être acceptée dans le cadre de la livraison ou la réception de services publics.