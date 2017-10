Une animosité envers le Québec qui risque de s’aggraver

Si la grogne dans l’Ouest envers le Québec est déjà forte, tout porte à croire qu’il y aura une escalade des tensions au cours des prochaines années.

Tant les observateurs que les politiciens et politicologues sur place s’entendent pour dire qu’il y a une recrudescence du ressentiment envers le Québec, particulièrement depuis l’élection en 2015 de Justin Trudeau, un Québécois. Cette impression se reflète aussi sur le terrain.

«L’impression ici est que le Québec est au mieux, indifférent, et, au pire, hostile envers les intérêts nationaux canadiens depuis quelques années. Les Albertains sont de plus en plus piqués par cette impression. Avant, on parlait d’une frustration, mais maintenant on ressent vraiment une colère», analyse Preston Manning, fondateur du Parti réformiste canadien et mandarin du mouvement conservateur canadien.

Des tensions à l’horizon

Outre de nombreux irritants qui contribuent à l’animosité envers le Québec, une certaine pression économique dans l’Ouest exacerbe aussi les tensions.

«Avec la taxe sur le carbone, la chute du prix du baril de pétrole dans les dernières années et la disparition graduelle de l’industrie du charbon, les Albertains et Saskatchewanais voient leurs emplois disparaître et leurs industries fermer. Donc, se faire refuser un pipeline qui pourrait relancer leurs économies les touche profondément», explique Jim Farney, professeur à l’Université de Regina, en référence au pipeline Énergie Est.

Ce sentiment risque fort de s’amplifier dans les années à venir, notent plusieurs.

La campagne électorale provinciale en Alberta est prévue pour 2019.

Déjà, les candidats conservateurs sont très vocaux dans leurs critiques du Québec dans le but de reconquérir la province, présentement sous la gouverne des néo-démocrates.

La même année se tiendra la prochaine élection fédérale. Or, le premier ministre Justin Trudeau est une figure tout particulièrement détestée dans l’Ouest canadien.

C’est sans compter que la péréquation (programme fédéral de redistribution des revenus fiscaux qui vise à réduire les disparités entre les provinces) sera renégociée.

«Lorsqu’on fait face à d’importants déficits et une situation économique plus difficile, on ne comprend plus pourquoi on paie pour les programmes des autres. C’est sûr que ça doit changer en 2019», lance Jason Kenney, ex-ministre fédéral et aspirant-chef du United Conservative Party en Alberta.

La frustration est telle que le mouvement, jusqu’ici très marginal, de sécession de l’Ouest prend de la vigueur.

Ç’a déjà été pire

Si une grande partie de cette animosité provient de la population conservatrice (majoritaire), le Québec a aussi réussi à s’attirer brièvement les foudres de la gauche albertaine récemment avec sa loi 62 sur la neutralité religieuse, indique le politologue Frédéric Boily.

Ce n’est pas la première fois de l’histoire albertaine qu’une vague de ressentiment envers le Québec frappe, note-t-il.

Le plus fort du Québec bashing (attitude de dénigrement ou d’hostilité envers le Québec) a eu lieu au cours des années 1980, alors que Pierre Elliott Trudeau était au pouvoir à Ottawa.

La politique énergétique de Trudeau père, combinée aux difficultés économiques de l’Ouest et aux discours nationalistes au Québec avaient contribué à une montée de la grogne envers la Belle Province.