Une panne informatique retarde des dizaines de vols de WestJet

Le transporteur aérien albertain WestJet a été forcé de retarder jusqu'à une soixantaine de vols, samedi, en raison d'une panne informatique.

Dans une série de messages publiés sur son compte Twitter, l'entreprise a expliqué que la panne, qui a commencé en avant-midi, affecte «plusieurs systèmes incluant les réservations et les lignes téléphoniques». WestJet ne s'est pas avancée sur la cause de la panne.

En milieu d'après-midi, WestJet a indiqué avoir restauré une partie de son système informatique. «Les lignes téléphoniques à notre centre de contact et notre centre de contrôle opérationnel demeurent touchées», a précisé l'entreprise.

En tout, une soixantaine de vols ont écopé de retards allant jusqu’à une heure en raison des problèmes informatiques. «Nous nous attendons à plus de retard et peut-être à des annulations plus tard aujourd'hui», a mentionné WestJet.

L'entreprise conseille aux voyageurs de visiter le site fly.ws/status pour vérifier l'heure de départ prévue de leur vol. «Merci à nos clients pour votre patience alors que nous travaillons fort pour trouver une solution. Nous l'apprécions», a ajouté WestJet.