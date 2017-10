Une tempête automnale «intense» s'abattra sur le Québec lundi

Un système dépressionnaire provenant de la côte Est américaine provoquera une «intense tempête automnale» qui s’abattra sur le Québec lundi, apportant entre 50 et 75 millimètres de pluie et des vents soutenus dans certaines régions.

Un peu de pluie sera d’abord apportée samedi et dans la nuit de samedi à dimanche dans l’ouest de la province par un premier système provenant des Grands Lacs. C’est toutefois lundi que la Belle Province y goûtera, selon Environnement Canada, qui a émis un bulletin météorologique spécial parlant de précipitations «abondantes» et de vents «très forts», qui rendra la circulation automobile difficile par endroits, en plus de provoquer son lot de pannes de courant.

Ainsi, la tempête amènera «d’importantes quantités de pluie sur le sud et le centre de la province dimanche soir et lundi, précise Environnement Canada sur son site. Près de 50 millimètres sont attendus en général sur ces secteurs. Des quantités approchant 75 millimètres sont possibles sur les secteurs montagneux situés au nord de la vallée du Saint-Laurent».

Plus au nord, notamment près de la baie James, c’est plutôt de la neige «abondante» qui est attendue. On parle d’accumulations significatives entre lundi après-midi et mardi soir.

Quant aux vents forts prévus, ils balaieront le Québec lundi et mardi dans la plupart des régions. Environnement Canada indique que les vents pourraient possiblement être «violents».