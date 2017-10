214 jeunes reçoivent leur diplôme de sobriété

Plus de 200 jeunes qui ont vécu leur adolescence sous l'emprise de la drogue ont célébré leur sobriété en recevant dimanche le diplôme qui atteste qu'ils ont terminé avec succès le programme de réhabilitation de l'organisme Portage, dans l'ouest de l’île de Montréal.

Tombées pour la plupart très jeunes entre les mains de la drogue, les quelque 214 personnes réunies au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts ont dû vivre de durs moments avant de choisir de changer leur vie pour le mieux. Ils ne le regrettent pas.

Étienne Jobin avait à peine 12 ans lorsqu’il a commencé à consommer de la marijuana.

«J’étais misérable à ce moment-là dans ma vie, explique Étienne. J’étais atteint du trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité depuis l’école primaire, sans toutefois être diagnostiqué. Cela m’a mené à plusieurs conflits avec l’autorité. J’avais décidé de me rebeller», explique-t-il.

De fil en aiguille, il a consommé toutes les drogues qui lui tombaient sous la main. À 14 ans, il prenait de la cocaïne.

«Je me suis retrouvé devant un juge, car j’étais devenu un danger pour moi et pour les autres. Il m’a donné le choix d’aller en centre d’accueil ou en thérapie. Même si j’ai choisi la thérapie, je ne voulais pas vraiment arrêter. C’est quand ma mère est venue me visiter en pleurant que j’ai réellement voulu arrêter», se souvient Étienne, aujourd’hui âgé de 18 ans.

Alexandre Morin a commencé à consommer à 15 ans. Lui aussi, sa première expérience s’est déroulée sans s’y attendre, avec des amis. «Rapidement, j’ai eu de la difficulté à faire la différence entre une consommation normale et une consommation de toxicomane. Je me disais toujours que j’allais arrêter, mais je n’étais pas capable», se rappelle-t-il.

Affecté par l’intimidation, Alexandre avoue s’être «réfugié dans la drogue».

Il aura fallu qu’il vive une psychose toxique et se rende à l’hôpital psychiatrique pour recevoir le signal d’alarme qu’il était temps qu’il arrête.

Bien que la thérapie avec Portage a été «la chose la plus difficile qu’il a dû faire dans sa vie», dit Étienne, il ne regrette pas un seul moment.

Il est maintenant chef cuisinier et pense devenir à son tour thérapeute pour aider ceux qui traverseront les mêmes difficultés qu’il a vécues. «Maintenant, j’ai de l’argent dans mes poches, ce qui était impossible avant et je peux faire ce que je veux pour vivre», se réjouit Étienne.

«Je rêve en couleur maintenant, dit quant à lui Alexandre. Mes rêves sont réalistes, je sens que je suis capable de les réaliser. Sky is the limit», ajoute celui qui souhaite maintenant être testeur de jeux vidéo.