«Constat d'échec» pour la réforme Barrette, selon la FIQ

La présidente de la Fédération interprofessionelle de la santé du Québec (FIQ) estime que les résultats d’un sondage sur la réforme du système de santé rendu public dimanche parlent d’eux-mêmes: il s’agit ni plus ni moins que d’un «constat d’échec».

«Différents groupes et organismes ont dénoncé les impacts de la réforme, y compris nous, et chaque fois, on se faisait dire : "c’est les méchants syndicats". Mais là, c’est la population. Ce qu’on souhaite maintenant, c’est que le ministre et son gouvernement écoutent la population», demande Régine Laurent, dans une entrevue à LCN.

Selon le coup de sonde effectué par la firme Léger pour le compte de la FIQ, près de neuf Québécois sur dix jugent que la situation est demeurée la même, voire s'est dégradée, dans le réseau de la santé depuis l'arrivée des libéraux au pouvoir il y a trois ans.

Même si le ministre Barrette prétend que plusieurs de ses cibles sont en voie d’être atteintes, l’accessibilité aux soins demeure l’un des problèmes majeurs du système de santé, plaide Mme Laurent.

«Et tant que la porte d’entrée du réseau de la santé sera médicale, on n’y arrivera pas... Beaucoup de nos concitoyens sont capables d’avoir un suivi, par exemple de maladies chroniques, qui n’ont pas besoin de voir un médecin. Ou encore, un enfant qui fait une otite aujourd’hui dimanche, il n’a pas besoin d’aller à l’urgence», explique-t-elle en évoquant comme piste de solutions les cliniques de proximité, ou cliniques "nursing".

«C’est comme ça que ça fonctionne en Ontario et c’est pour cette raison qu’on a diminué les attentes aux urgences, un meilleur suivi de maladies chroniques. On n’est pas capable de faire ça au Québec à cause entre autres du lobby des fédérations de médecins», soutient Régine Laurent.