Grièvement blessé, il survit près de 24 heures en forêt après un accident de VTT

Un homme de 23 ans se trouvait dans un état critique samedi soir à la suite d’un accident de véhicule tout-terrain (VTT) survenu sur un chemin forestier traversant le territoire de La Tuque, entre les secteurs de Parent et Clova en Mauricie.

L’accident se serait produit vendredi soir, mais le jeune homme n’a été retrouvé que samedi après-midi par un passant qui a immédiatement contacté la Sûreté du Québec (SQ).

Selon les premières informations, la victime aurait perdu le contrôle de son véhicule et aurait fait une sortie de route avant de terminer sa course dans un fossé: «Il aurait passé la nuit dans la forêt et aurait rampé pour se rendre de l’autre côté de la route, où il a finalement été retrouvé le lendemain par le témoin», a expliqué le porte-parole de la SQ Claude Denis.

Transporté par hélicoptère dans un hôpital de Trois-Rivières, il se trouvait dans un état critique samedi soir. Aucune information sur son état de santé n'était disponible dimanche matin.

L'homme ne portait pas de casque au moment où il a été retrouvé.

L’alcool ne serait pas en cause.

L’homme sera rencontré par les policiers dès que son état le permettra pour faire la lumière sur cet évènement.