Les Québécois dépenseront 200 millions de dollars pour l’Halloween

Les Québécois vont dépenser pas loin de 200 millions de dollars pour la fête de l’Halloween, selon un récent sondage réalisé par la firme L’Observateur pour le compte du Conseil québécois du commerce de détail.

C’est deux Québécois sur cinq qui entendent prendre part à l’Halloween. 40 % d’entre eux vont décorer leur maison, acheter ou fabriquer des costumes ainsi que distribuer des bonbons.

Pour le commerce c’est donc une fête traditionnelle qui reste importante, selon Michelle Rivard, présidente directrice générale de la firme L’Observateur.

«Quand on dit que c’est 2,5 millions de personnes qui vont faire les mêmes choses, c’est important que les centres commerciaux, les petites boutiques et que les municipalités embarquent», indique-t-elle en entrevue à l’antenne de LCN.

D’ailleurs la moitié des municipalités au Québec ont des évènements qui leur permettent de faire des fêtes dans les parcs, mais aussi d’assurer la sécurité.

«Les gens vont dépenser en moyenne 67 $ pour l’Halloween, alors que pour les familles avec de jeunes enfants, cela monte jusqu’à 81$», ajoute Michelle Rivard.

Ces dépenses sont bien souvent pour les costumes et c’est 50 % des gens qui vont se déguiser pour l’Halloween.

De ce nombre 49% comptent se costumer en animaux.

Parmi les costumes les plus populaires, on retrouve également les superhéros et diverses professions.