L'Union des municipalités du Québec lance un appel au vote

L’Union des municipalités du Québec (UMQ) invite la population à se rendre aux urnes pour les élections municipales, que ce soit le jour du vote par anticipation, dimanche, ou le jour du scrutin, le 5 novembre.

Dans un communiqué l’UMQ rappelle que voter est «un geste important, car c’est l’occasion pour chaque citoyenne et citoyen de s’exprimer sur l’avenir de sa communauté» et que les municipalités fournissent de nombreux services à la personne et prennent des décisions qui ont un impact sur la qualité de vie au quotidien. Par exemple, sur les questions relatives à l'environnement, au développement économique, à l'aménagement, aux transports, aux loisirs, à la culture, aux activités sportives et à l'eau potable.

Encourager les jeunes à se faire entendre

Pour inciter les citoyens à faire valoir leur droit de vote, l’UMQ poursuivra sa campagne «Prends ta place et vote!» qui a pour objectif d’encourager les jeunes de 18 à 34 ans à aller voter.

Différentes actions de communication ont été déployées sur les médias sociaux, notamment avec le mot-clic #PrendsTaPlaceEtVote. Une capsule vidéo mettant en vedette le comédien Émile Mailhiot, porte-parole de la campagne, a également été mise en ligne: «J'encourage les jeunes de toutes les régions du Québec à se faire entendre haut et fort à l'occasion des élections municipales, car personne d'autre ne le fera à notre place. Voter demeure le meilleur véhicule pour nous permettre d'avoir des milieux de vie et des services de proximité à notre image et qui correspondent à nos besoins», y explique le comédien.