Mise en garde de la police contre du fentanyl à thématique d'Halloween

La police de Winnipeg a lancé une mise en garde, dimanche, concernant des papiers buvards imbibés de fentanyl décorés de sorcières pour l'Halloween.

Selon le service de police manitobain, la drogue thématique a été saisie à Winnipeg la semaine dernière lors d'une perquisition. La police craint toutefois que des pièces de papier buvard contaminées soient en circulation.

«Compte tenu de la nature de ces papiers buvards et de l'arrivée de l'Halloween, le Service de police de Winnipeg conseille la prudence aux membres du public qui entreraient en contact avec des objets, qui ressemblent à des morceaux de papier inoffensifs», a expliqué la police dans un communiqué.

Loin d'être inoffensifs, ces morceaux de papier peuvent être extrêmement dangereux s'ils contiennent toujours du fentanyl, notamment s'ils tombent entre les mains d'un enfant. La police conseille de ne pas les manipuler et d'appeler le 911 si l'une de ces pièces de papier buvard est découverte.

Quatre personnes, soit trois hommes et une femme, ont été arrêtées à la suite de la perquisition et font face à de multiples accusations en lien avec la possession et le trafic de drogue.

Il s'agissait de la troisième perquisition menant à la saisie de fentanyl sur le territoire de Winnipeg en une seule semaine.

Le fentanyl, un opiacé jusqu'à 100 fois plus puissant que la morphine, est la cause de nombreuses surdoses mortelles au pays. Plus de 1000 morts ont été recensés dans la seule province de la Colombie-Britannique de janvier à août.