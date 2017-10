Montréal accueille les leaders du transport intelligent

Du 29 octobre au 2 novembre, le Palais des Congrès de Montréal accueille le 24e Congrès mondial des Systèmes de transports intelligents (STI).

Organisé par ITS America et STI Canada, l’évènement réunira de nombreux leaders mondiaux dans le domaine des STI pour discuter, débattre et présenter les dernières innovations qui rendent les villes intelligentes.

Plus de 5000 participants des secteurs des transports, de l’automobile, des télécommunications et des technologies sont attendus pour l’occasion.

En plus des expositions présentant les derniers concepts novateurs, le Congrès propose aussi des conférences et des débats sur l’évolution de cette industrie, ses enjeux et ses défis pour la société.