Safia Nolin et Patrice Michaud, interprètes de l'année

Safia Nolin et Patrice Michaud ont mis la main sur les trophées décernés aux interprètes de l'année féminin et masculin, dimanche soir, lors du 39e Gala de l'ADISQ.

Forte du Félix qu'elle a gagné jeudi pour son album «Reprises Vol. 1» au Premier Gala de l'ADISQ, Safia Nolin a notamment été préférée à Céline Dion, son idole, qui brillait par son absence et qui a dû se contenter d'un seul prix, celui de l'album pop - adulte contemporain, pour «Encore un soir». Tout un bond pour la jeune artiste du quartier Limoilou, à Québec, qui a été choisie révélation de l'année en 2016.

Pour sa part, Patrice Michaud a frappé non pas un, mais deux grands coups. En plus d'accepter pour la première fois l'honneur décerné à l'interprète masculin, on l'a récompensé du prix de la chanson de l'année grâce à «Kamikaze». Une belle revanche pour celui qui, malgré le succès de sa pièce «Mécaniques générales», s'était incliné devant Jean Leloup et sa «Paradis City» en 2015. C'est grâce à ses enfants, a-t-il précisé, qu'il a compris que sa composition avait quelque chose de particulier.

La poésie de Klô Pelgag

Gagnante de deux trophées pendant le Premier Gala de l'ADISQ, la chanteuse Klô Pelgag a ajouté le Félix de l'auteur ou compositeur de l'année, toujours en lien avec «L'étoile thoracique», son deuxième album. L'artiste a tenu à souligner que cela faisait 24 ans qu'une femme n'avait pas reçu ce prix. «Je suis honorée de reprendre le flambeau», a-t-elle dit fièrement.

Si, en 2014, Klô Pelgag était la révélation de l'année, en 2017 l'honneur est allé au jeune Émile Bilodeau, dont le premier album, «Rites de passage», a été proposé l'automne dernier.

«Paloma» en deux temps

Favori avec sept nominations pour le Premier Gala et le Gala de l'ADISQ, Daniel Bélanger a reçu les prix de l'album pop de l'année grâce à «Paloma» et celui du spectacle de l'année - Auteur-compositeur-interprète pour la tournée qui a suivi la parution de ce disque.

Après avoir tout récemment annoncé qu'elles prenaient une pause d'un an, les sœurs Mélanie et Stéphanie Boulay sont remontées sur scène afin d'accepter le Félix décerné au groupe ou duo de l'année. Elles ont en profité pour réclamer des lois afin d'aider financièrement les artistes.

L'affaire Rozon

Si les deux références à ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Éric Salvail ont été drôles, le discours de Serge Postigo en lien avec l'affaire Gilbert Rozon a été plus émotif.

Venu accepter le Félix du spectacle de l'année - interprète pour la comédie musicale «Mary Poppins», le metteur en scène a demandé qu'on ne laisse pas «l'horreur» détruire ce que les gens chez Juste pour rire ont mis 35 ans à bâtir. «Occupons-nous de nos victimes», a-t-il ajouté.

Cohen et Louvain

À quelques jours du premier anniversaire de la mort de Leonard Cohen, on a également tenu à célébrer le travail du regretté Montréalais avec le Félix honorifique, un prix accepté par son fils, Adam Cohen. Dans la salle, plusieurs artistes ont poussé la note quelques instants, le temps de revisiter son classique «Hallelujah».

Animée par un Louis-José Houde en forme et suffisamment incisif, la soirée s'est amorcée en musique avec un numéro au cours duquel se sont succédé Alaclair Ensemble - groupe lauréat du prix de l'album hip-hop pour «Les frères cueilleurs» -, Charlotte Cardin et Daniel Bélanger. À 80 ans, Michel Louvain a quant à lui chanté pour la première fois au Gala de l'ADISQ. Il était accompagné de huit violonistes pour interpréter «Un certain sourire».

Les gagnants du Gala de l'ADISQ 2017

Interprète féminine de l'année: Safia Nolin

Interprète masculin de l'année: Patrick Michaud

Chanson de l'année: «Kamikaze» - Patrice Michaud

Auteur ou compositeur de l'année: Klô Pelgag - «L'étoile thoracique»

Groupe ou duo de l'année: Les sœurs Boulay

Révélation de l'année: Émile Bilodeau

Album de l'année - adulte contemporain: «Encore un soir» - Céline Dion

Album de l'année - hip-hop: «Les frères cueilleurs» - Alaclair Ensemble

Album de l'année - pop: «Paloma» - Daniel Bélanger

Spectacle de l'année - auteur-compositeur-interprète: Daniel Bélanger

Spectacle de l'année - interprète: «Mary Poppins - La comédie musicale» (Artistes variés)

Félix honorifique: Leonard Cohen