Tempête automnale attendue: jusqu’à 100 mm de pluie

Une intense tempête automnale va s’abattre sur le Québec dimanche et lundi. Des vents soutenus souffleront alors qu’entre 75 et 100 mm de pluie tomberont sur plusieurs régions de la province.

C’est la tempête tropicale Philippe qui est à l’origine de cette tempête automnale. Et pour le Québec, ça va se traduire avec de la pluie, selon le météorologue Gilles Brien.

«Cette nuit et même dimanche soir, il y a développement d’une dépression intense. On parle d’une bombe météorologique», indique-t-il en entrevue sur les ondes de LCN.

Au courant de la nuit de dimanche à lundi, 30 à 40 mm de pluie tomberont.

«Cependant, le pire moment sera dimanche soir vers 8-9h à Montréal. Ça va tomber énormément, on parle de 30 à 40 mm de pluie en seulement 2-3 heures», précise le météorologue.

Avec les dépressions automnales, ces quantités de pluie ne sont pas anormales, par contre le problème à ce temps-ci de l’année est les feuilles sur les arbres.

«Il y aura des vents de 80km/h en matinée lundi et tout ça risque de causer beaucoup de problèmes puisque les feuilles qui tomberont des arbres peuvent boucher les puisards et les égouts, en plus d’être très glissantes pour les automobilistes», explique Gilles Brien.

Les déplacements en voiture risquent donc d’être compliqués.

«Le plus grand danger, c’est également des inondations locales parce qu’on s’attend à beaucoup de précipitations, et ce autant sur les régions à l’ouest qu’à l’est de Montréal», indique le météorologue sur les ondes de LCN.

Il est question de 70 à 100 mm de précipitations sur l’Outaouais et jusqu’à 80 mm de pluie sur les régions à l’est de Montréal de Chaudière-Appalaches en s’en allant jusqu’à Québec.

«Toutefois, la bonne nouvelle c’est que mardi pour l’Halloween ont prévoit du temps seulement nuageux et plutôt frais, une bonne nouvelle pour tous les enfants du Québec», conclut le météorologue, Gilles Brien.