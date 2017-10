Un acteur de Stranger Things refoulé à la douane pour possession de cocaïne

Charlie Heaton n’a apparemment pas passé le meilleur week-end de sa vie.

L’acteur britannique s’est vu refuser l’entrée sur le territoire américain alors qu’il devait assister, ce jeudi (26 octobre), au lancement de la saison 2 de la série Stranger Things, dans laquelle il joue Jonathan Byers, le fils aîné du personnage incarné par Winona Ryder.

D’après le magazine People, il aurait été retenu à l’aéroport pour possession de cocaïne.

Un officiel de l’aéroport international de Los Angeles a confirmé à la publication que l’acteur n’avait pas pu entrer aux États-Unis et a été renvoyé au Royaume-Uni le jour même. Les autorités auraient trouvé de la cocaïne sur l’acteur et il été détenu quelque temps, mais pas arrêté. D’après la publication, un de ses bagages aurait été contrôlé de façon aléatoire et les douaniers y auraient trouvé de la cocaïne à l’intérieur.

D’après The Sun, ce sont les chiens renifleurs, entraînés pour découvrir des drogues dans les bagages, qui seraient à l’origine de la découverte et, en fouillant ses valises, les autorités auraient retrouvé des traces de drogue sur ses effets personnels.

Cette mésaventure pourrait compromettre sa participation à la troisième saison de Stranger Things, dont le tournage se déroule aux États-Unis, et ses autres projets sur le territoire américain. Comme l’a déclaré dans un communiqué le U.S. Customs and Boarder Protection, « une personne de nationalité étrangère peut se voir refuser l’entrée sur le territoire suite à un crime impliquant la possession de drogue ».

Aucun porte-parole de Charlie Heaton ou de la série Stranger Things n’a pour l’instant commenté l’incident