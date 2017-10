Un billet du médecin pour démontrer qu’ils vivent dans un logement insalubre

Les locataires d’un appartement de Québec ont obtenu le billet d’un médecin pour démontrer que vivre dans leur logement affecte leur santé. Julien Naud et sa copine souhaitent quitter les lieux le plus rapidement possible et pressent le propriétaire d’agir.

«Le patient présente des symptômes respiratoires importants secondaires aux conditions de salubrité de son logement, peut-on lire sur le billet dont TVA Nouvelles a obtenu une copie. Pour des raisons de santé, le patient ne peut plus continuer d’habiter son logement.»

«J’ai de la misère à respirer le soir, a dit Julien Naud en entrevue à TVA Nouvelles. Je suis tout le temps malade à cause de l’odeur qui rentre.»

Le problème provient du tambour, cette pièce qui doit protéger de la pluie et de la neige. Or, l’eau s’y infiltre et entraîne une forte odeur d’humidité jusque dans le logement.

«En tant que mère, j’ai vraiment peur qui leur arrive quelque chose de plus grave que ça», a ajouté la mère de M. Naud.

Le propriétaire du logement n’a pas répondu aux demandes d’entrevue de TVA Nouvelles.