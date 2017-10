Un documentaire pour honorer la mémoire de Bob Bissonnette en préparation

Plus d’un an après l'accident en hélicoptère ayant causé la mort de Bob Bissonnette, un documentaire sur la vie du chanteur est sur les rails. La bande-annonce de BOB BISSONNETTE: ROCKSTAR. PIS PAS À PEU PRÈS a d’ailleurs été mise en ligne, ce dimanche, sur YouTube.

Le réalisateur, Bruno Lachanche, affirme être à l’étape d’amasser les archives. «Étant donné qu’il (Bob Bissonnette) s’est promené un peu pas mal avec le hockey et avec les shows, il y a beaucoup de monde qui ont des images en leur possession. Le but de lancer cette bande-annonce, c’est que les gens soient au courant que quelque chose se prépare pour qu’ils nous fassent parvenir du matériel et qu’on puisse s’en servir», explique-t-il.

L’objectif est de sortir un documentaire, d’environ une heure et quart à une heure et demie, lors de l’automne 2019.

Il sera constitué d’entrevues de gens qui ont été importants dans la vie du chanteur, d’archives vidéo et le tout sera accompagné de la musique de Bissonnette. Ne vous attendez cependant pas à de longues entrevues où l’on voit seulement des gens parler devant la caméra. On désire un produit «intéressant à regarder, rythmé et divertissant tout le long».

Pour ce projet, Lachance dit avoir un soutien total de l’entourage de Bob Bissonnette. «J’ai l’appui de tout le monde. J’ai vraiment carte blanche pour faire quelque chose de fun», exprime celui qui réalise le projet par ses propres moyens.

Honorer sa mémoire

Bruno Lachance admet qu’au départ, il le faisait pour lui, mais qu’après en avoir discuté avec la famille et les amis proches de Bob, ils ont tous convenu de concocter un documentaire qui fera plaisir aux fans, mais qui expliquera également le phénomène qui entoure Bob Bissonnette aux gens qui ne le connaissaient pas.

«C’est un clown, c’est un entertainer, c’est une rockstar, mais c’est un homme d’affaires aussi. Il avait une grosse discipline pour que ça fonctionne. Il avait étudié en marketing. Il savait exactement quoi faire pour que ça marche et pour faire parler de lui. Il y avait beaucoup de travail derrière tout ça. Je veux qu’ils apprennent à le connaître comme il le faut», a ajouté celui qui a réalisé les vidéoclips du chanteur pendant six ans.

Clin d’œil à l’ADISQ

En sortant la bande-annonce la même soirée que le gala de l’ADISQ, Lachance indique qu’il s’agit d’un «beau clin d’œil» à l’année dernière. L’organisation n’avait pas souligné le décès de Bissonnette lors de la soirée. Plusieurs personnes n’avaient pas apprécié et l’avaient mentionné sur les réseaux sociaux.

Si vous avez des archives intéressantes sur Bob Bissonnette, vous pouvez les envoyer à l’adresse suivante: archivesbob@hotmail.com