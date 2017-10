Un enquêteur d'expérience soulève des questions sur le travail de l’UPAC

Quatre jours après l'arrestation du député libéral Guy Ouellette, les raisons qui ont poussé l’Unité permanente anticorruption (UPAC) à arrêter un élu de l’Assemblée nationale en fonction demeurent obscures.

La nouvelle a ébranlé la classe politique et l'ensemble des Québécois, mais elle a aussi choqué plusieurs policiers, des enquêteurs qui se disent préoccupés par l'attitude de l'UPAC.

Mercredi, le député du PLQ dans Chomedey et ancien enquêteur de haut niveau de la Sûreté du Québec Guy Ouellette a été arrêté par l'UPAC.

Le porte-parole en matière de sécurité publique du Parti québécois, Pascal Bérubé, ne comprend pas le choix de l'Unité anticorruption de consacrer autant d'énergie à une affaire de fuite de documents confidentiels.

«Les moyens déployés par l’UPAC sont sans précédent pour arrêter un policier, un ancien policier et un député, observe Pascal Bérubé. Et le public a besoin de sentir la même détermination, même encore plus grande, pour arrêter ceux qui ont volé de l’argent public par des malversations. Plusieurs enquêtes à ce sujet sont en cours», précise le député péquiste, qui siège à un comité qui étudie un changement de mandat et l’augmentation des pouvoirs de l'UPAC.

L’enquête de l’UPAC, dont des éléments ont été rendus publics cette semaine, a conduit à des perquisitions dans les résidences de Guy Ouellette et d'au moins deux autres personnes qui ont été elles aussi arrêtées.

«Des méthodes ultra-sophistiquées»

Un enquêteur d'expérience joint par TVA Nouvelles a accepté de témoigner à condition de conserver l’anonymat.

Ayant déjà collaboré avec l'UPAC, celui-ci remet en question le fait que ce soit l'Unité anticorruption elle-même qui a mené cette enquête.

«Ils ont pris des méthodes ultra-sophistiquées, ultra-secrètes, et ils ont fait travailler une partie de leurs enquêteurs de partout en province pour pogner un de leurs employés et briser la crédibilité de Guy Ouellette, qui a toujours tout fait pour arrêter légalement des bandits», soutient-il.

«On comprend pas personne que si c’est une job d’enquête interne pour pogner quelqu’un qui donne de l’information, que c’est leur propre bureau qui s’en est occupé.»

Mutisme

Jean-Pierre Charbonneau, membre du Comité sur la confiance des institutions et ancien président de l'Assemblée nationale, estime de son côté que l'UPAC doit mettre fin à ce mutisme. «Les gens développent de la méfiance parce qu’ils se sentent insécures par rapport à la façon dont les situations sont gérées. C’est pour cela que dans le cas de Guy Ouellette, ça aurait été bien si l’UPAC a des choses à reprocher, qu’on le dise clairement», insiste M. Charbonneau.

Pour Robert Bernier, de l'École nationale de l'administration publique, l'UPAC a un sérieux problème de reddition de comptes. «Je trouve déplorable que l’UPAC accorde autant de temps à des enquêtes internes», affirme-t-il. Au moment où l’on se parle, l’UPAC ne peut plus relever du gouvernement. Son indépendance est remise en question.»

Habituellement, l’UPAC ne donne aucun détail relativement aux enquêtes qu’elle mène tant que leur issue n’est pas connue. On peut se demander si, compte tenu de toute la pression qui est exercée dans ce cas-ci, elle ne sera pas tentée de changer ses habitudes.

Par ailleurs, l’UPAC a retiré de son site web le communiqué concernant les arrestations de cette semaine. Et on est sans nouvelles de possibles explications entourant cette opération.