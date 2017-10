Une aiguille dans la bouffe de sa chienne Nova

Une propriétaire de chien a dû payer 4000 $ de soins vétérinaires, car quelqu’un a déposé de la nourriture contenant une aiguille près de son terrain.

Nathalie Lacroix a peine à croire que quelqu’un ait volontairement voulu tuer son chien avec une aiguille. Elle a porté plainte au Service de police de Repentigny et espère que le ou les malfaiteurs pourront être punis.

«Ma chienne n’a aucune malice. C’est tellement gratuit», a dit la maîtresse de Nova.

La famille de Nova habite dans un secteur familial de Repentigny. Sa cour arrière est clôturée et garnie d’une haie de cèdres. Elle laisse toujours sa jeune chienne s’amuser à l’extérieur en toute quiétude puisqu’elle ne peut pas s’enfuir.

Or, la semaine dernière, de la nourriture avec une aiguille à l’intérieur aurait volontairement été placée près de sa cour.

«Lorsque l’aiguille est camouflée dans une saucisse ou une boulette de viande ce sera plus facile pour l’animal de l’avaler, donc l’aiguille se rendra beaucoup plus loin dans l’estomac», a dit la directrice générale du Centre vétérinaire Laval, Nathalie Talbot.

Opération

Samedi dernier, en revenant de son cours de dressage, Nova, qui est âgée de 7 mois, était très enjouée et ne démontrait aucun malaise.

Mais, quelques heures plus tard, la chienne avait vomi. «Elle vomissait même son eau. Ce n’était pas normal», a raconté Mme Lacroix.

À leur arrivée chez la vétérinaire, celle-ci pensait prescrire des Gravol à Nova, mais a quand même suggéré de passer des radiographies. C’est à ce moment qu’elle a vu l’aiguille qui était rendue loin dans l’estomac de la chienne.

«En tout, l’opération a duré six heures, ce qui est assez long. Trop souvent les propriétaires n’ont pas les moyens de payer une telle opération et demandent l’euthanasie et, si le propriétaire laisse le corps étranger dans l’animal, il peut bien sûr finir par en mourir», a lancé la propriétaire de l’animal.

Pour prévenir un autre triste événement, elle rencontrera la direction de l’école primaire située derrière chez elle sous peu pour s’assurer que les enfants soient avisés que, s’ils trouvent de la nourriture, ils ne doivent pas y toucher et doivent aviser un adulte.