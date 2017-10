Affaire russe aux États-Unis: ce que l'on sait

De premières inculpations ont eu lieu lundi dans l'affaire des ingérences russes dans la présidentielle américaine, notamment avec l'ancien directeur de campagne de Donald Trump inculpé pour «complot contre les États-Unis».

Si cette ingérence de Moscou dans l'élection de 2016 ne fait plus guère de doute en Amérique, l'autre volet de l'enquête désormais menée d'une main de fer par le procureur spécial Robert Mueller, celui sur une possible collusion entre l'équipe de campagne du président Trump et les Russes reste très incertain.

Voici ce que l'on sait:

La genèse de l'affaire

Les agences américaines du renseignement accusent en octobre 2016, soit un mois avant le scrutin, la Russie d'avoir piraté et diffusé pendant la présidentielle des courriels de proches conseillers de la démocrate Hillary Clinton dans le but de la discréditer.

Au crépuscule de son mandat, Barack Obama annonce le 29 décembre des sanctions contre Moscou et l'expulsion de 35 agents russes.

Le 6 janvier, les agences de renseignement publient un rapport affirmant que le président russe Vladimir Poutine se trouvait derrière cette interférence présumée.

Enquêtes

Le ministère de la Justice, la police fédérale (FBI) et les agences américaines de renseignement lancent des enquêtes.

Parallèlement, deux commissions du Sénat et une de la Chambre des représentants entament des investigations.

Démissions

Les enquêtes convergent rapidement vers l'entourage de Donald Trump. Moins d'un mois après l'entrée du président à la Maison-Blanche, son conseiller à la sécurité nationale est forcé à la démission le 13 février. Il a menti au vice-président Mike Pence sur ses discussions avec l'ambassadeur russe aux États-Unis, Sergueï Kisliak.

Paul Manafort, aujourd'hui inculpé, avait lui aussi démissionné, avant l'élection. Le lobbyiste et homme d'affaires qui a longtemps conseillé l'ex-président ukrainien Viktor Ianoukovitch s'est retiré après que les autorités ukrainiennes eurent révélé qu'il a reçu un paiement de 12,7 millions de dollars du dirigeant prorusse.

Le directeur du FBI limogé

Le directeur de la police fédérale américaine, James Comey, qui supervisait une enquête sur les contacts entre les membres de l'équipe du républicain et le gouvernement russe est brutalement limogé le 9 mai par Donald Trump, agacé de la direction que prenait l'investigation du premier policier des États-Unis.

Lors d'une audition extraordinaire au Sénat, James Comey révèle quelques semaines plus tard les pressions venues de la Maison-Blanche, le fait que le président ait exigé sa «loyauté», et qu'il lui ait demandé d'abandonner un volet de l'enquête portant sur le général Michael Flynn.

James Comey admet également avoir fait fuiter à la presse en mai des notes dans lesquelles il avait consigné certains rendez-vous en tête-à-tête avec Donald Trump.

Mueller reprend l'enquête

Dès le 17 mai, Robert Mueller, qui fut lui aussi directeur du FBI, est nommé procureur spécial pour reprendre l'enquête, avec des pouvoirs élargis, une indépendance renforcée.

Il est nommé par le numéro 2 du ministère de la Justice, Rod Rosenstein, le ministre Jeff Sessions s'étant lui-même récusé dans cette affaire pour avoir omis de révéler des rencontres avec l'ambassadeur Kisliak. M. Rosenstein justifie la désignation d'un procureur spécial, par définition plus indépendant du pouvoir politique, par «des circonstances particulières» et «l'intérêt public».

Google, Facebook, Twitter accusés

Le Sénat américain et la chambre des représentants, où se poursuivent les enquêtes parlementaires, demandent aux géants Google, Facebook et Twitter de témoigner le 1er novembre pour déterminer s'ils ont pu être utilisés pour influer sur l'élection.

Facebook et Twitter ont reconnu que des comptes et pages liés à des intérêts russes avaient publié des contenus commandités ayant servi à propager de fausses informations et à manipuler l'opinion publique.

Premières inculpations

Robert Mueller a mis en accusation lundi trois membres de l'équipe de campagne de Donald Trump.

L'ex-directeur de campagne Paul Manafort et son associé Richard Gates, font l'objet de 12 chefs d'inculpation, parmi lesquels complot contre les États-Unis, blanchiment, fausses déclarations et non déclarations de comptes détenus à l'étranger.

Par ailleurs, George Papadopoulos a plaidé coupable d'avoir menti aux enquêteurs du FBI. Il était chargé des questions de politique étrangère au sein de l'équipe, et a par ses fausses déclarations «entravé l'enquête (...) sur l'existence de liens ou de coordination éventuels entre des personnes associées à la campagne et le gouvernement russe», selon l'acte d'accusation.

Collusion ?

Si des liens ou des relations peuvent exister entre des membres de la campagne de l'actuel président américain et la Russie, une collusion directe destinée influencer la présidentielle semble à cette heure loin d'être prouvée.

«Il n'y a AUCUNE COLLUSION!», a d'ailleurs réagi Donald Trump lundi sur Twitter. Le milliardaire dénonce depuis des mois une «chasse aux sorcières» destinée à détourner l'attention des méfaits commis par sa rivale démocrate Hillary Clinton.