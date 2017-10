Ahmad Nehme coupable: soulagement pour sa fille

La fille du Montréalais jaloux qui a tué sa femme n’a pas pu s’empêcher de crier de joie lorsqu’elle a appris que son père avait été reconnu coupable de meurtre au premier degré, hier.

«Je faisais une sieste chez moi quand mon amie a cogné à la porte pour m’annoncer le verdict, ça faisait cinq ans qu’on attendait!», a lancé Dania Nehme en entrevue au Journal de Montréal.

Après cinq journées de délibérations, le jury a finalement rendu sa décision dimanche, au procès d’Ahmad Nehme : coupable du meurtre prémédité de son épouse Catherine De Boucherville.

«Le seul mot qui m’est venu en tête est soulagement, explique Dania Nehme, maintenant âgée de 22 ans. Je suis tellement contente, ça a enlevé tout un poids de mes épaules.»

Le drame était survenu le 5 juillet 2012, dans la résidence familiale de LaSalle.

Ahmad Nehme, 53 ans, était marié avec Catherine De Boucherville depuis 19 ans. Le couple battait de l’aile et il allait se séparer. En plus d’être hyper contrôlant au point que sa fille qualifie l’ambiance familiale «d’enfer», Nehme était convaincu à tort que sa femme le trompait.

Mais juste avant d’officialiser le divorce, il a poignardé à 18 reprises son épouse dans la salle de bain, alors que leurs enfants étaient dans le logement. L’appel 911 de Dania Nehme, joué à la cour durant le procès, était à glacer le sang.

Ahmad Nehme a tenté de mettre son crime sur le compte de la folie, mais le jury ne l’a pas cru.

Tourner la page

Maintenant qu’elle sait que son père sera condamné à la prison à vie –le juge rendra officiellement la sentence vendredi prochain–, Dania Nehme souhaite aller de l’avant avec son petit frère autiste.

«Notre anxiété va diminuer... Déjà, depuis hier, notre niveau de stress a baissé, explique Dania Nehme. Ça fait tellement du bien à mon petit frère, hier il m’a dit : C’est la fin, on peut tourner la page.»

Dania Nehme compte maintenant se concentrer à 100% sur ses études, tel que le souhaitait sa mère Catherine De Boucherville, dans le but de pouvoir éventuellement s’occuper de son petit frère, présentement en famille d’accueil.

«Elle était tellement formidable et extraordinaire, ma maman était tellement rayonnante», dit Dania Nehme.

La jeune femme tient également à remercier toutes les personnes qui l’ont soutenue au cours des dernières semaines éprouvantes pour elle.

«Je me sens adoptée par les Québécois, ça fait tellement du bien, ça a comblé un vide en moi, dit-elle. Je ne me sens plus seule, je reçois tout cet amour dont j’ai tant besoin.»

En quelques jours, la page « I Stand with Dania Nehme » sur le site de sociofinancement GoFundMe est passée d’environ 2000$ à presque 8000$.