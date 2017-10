Banni après avoir voulu déposer la tirelire de son fils

Un homme des Laurentides a été banni de la Banque TD après s’être disputé avec les employés d’une succursale pour un simple dépôt de monnaie de la tirelire de son fils.

«On a appliqué les règles aveuglément sans exercer aucun jugement. On m’a traité comme un dangereux alors que je n’ai fait qu’exprimer mon insatisfaction devant leurs niaiseries», s’insurge Ericson Martin.

Le père de famille s’est rendu à la Banque TD de Saint-Sauveur le 19 août dernier avec son fils Roman, âgé de 11 ans, afin d’y déposer environ 60$ de monnaie.

À son arrivée sur place, comme il n’y avait aucun autre client dans la succursale, le commis au comptoir a commencé à compter les dollars et les 25 cents qui se trouvaient dans la petite tirelire bleue du garçon, raconte M. Martin.

«Lorsque d’autres gens sont entrés, il a cessé de calculer et a commencé à remettre l’argent dans la tirelire. Il m’a dit qu’il fallait que je fasse des rouleaux avec la monnaie, que c’était la politique de la banque», dit-il.

Police appelée

Le père a demandé s’il était possible de déposer quand même l’argent cette fois-ci, ce qui lui a été refusé. «Je ne sais pas pourquoi ils n’ont pas voulu compter mon argent, ce n’était pas la première fois que j’allais à la banque avec ma tirelire», souligne le jeune Roman.

Le père a demandé à voir la gestionnaire. Cette dernière a répété la politique interne en refusant de prendre les sous. M. Martin a filmé le reste de la discussion avec son téléphone.

L’homme de 46 ans a continué à argumenter jusqu’à ce que la responsable lui demande de partir sans quoi elle appellerait la police. Comme il a refusé de le faire, cette dernière a contacté les autorités. M. Martin a discuté avec les policiers à l’extérieur et ceux-ci sont repartis sans qu’aucune plainte ne soit déposée.

Comptes fermés

Mais M. Martin a reçu une lettre une semaine plus tard l’informant que la Banque TD mettait fin à leur relation bancaire et fermait tous ses comptes en raison de son comportement.

«La santé de nos employés et de nos clients est une priorité absolue», lit-on dans la lettre envoyée par l’institution financière.

M. Martin soutient avoir tenté d’avoir plus de détails sur ce qu’on lui reprochait pour pouvoir s’expliquer et ainsi faire infirmer la décision, sans succès.

«J’avais plusieurs comptes et des placements. On me force à rembourser ma marge de crédit, on déstabilise ma situation financière sans me laisser aucune chance d’en discuter. On a même retiré ma procuration sur le compte de mon fils. On a agi comme si j’étais un simple numéro de compte, et non comme un humain», se désole-t-il.

Les pièces doivent être dans des rouleaux, dit la banque

Les clients qui veulent déposer de la monnaie doivent se présenter en succursale avec leurs sous déjà dans des rouleaux, soutient la Banque TD.

Si ce pas le cas, les employés peuvent tout de même permettre aux clients d’effectuer leur dépôt même s’ils n’ont pas fait de rouleaux.

S’il n’y a personne dans la file d’attente, les caissiers peuvent aider les clients à compter la monnaie.

Par ailleurs, s’il y a d’autres clients qui attendent, les caissiers doivent suggérer au client de s’installer quelque part dans la succursale pour compter ses sous, explique le porte-parole de la Banque TD, Martin Beaudoin.

Tolérance zéro

L’institution financière a refusé de commenter le cas particulier d’Ericson Martin.

Le porte-parole a souligné qu’elle ne tolérait «aucune forme de menaces ou d’agressivité verbale ou physique envers ses clients et ses employés».

«Le cas échéant, nous sommes ultimement prêts à mettre fin à une relation d’affaires. Lorsque de tels incidents surviennent dans nos succursales, la sécurité de nos clients et de nos employés constitue évidemment notre priorité», a ajouté le porte-parole.