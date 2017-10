Fauché en pleine rue le soir de son anniversaire par un chauffard

Étienne Gourde venait de célébrer son 28e anniversaire le soir du 8 novembre 2013. Cette nuit-là, après avoir été happé à mort par un chauffard sur la rue du Court-Métrage, sa jeune vie s’est terminée au même moment où a commencé l’une des enquêtes jamais résolues, à ce jour, par la police de Québec.

Cette nuit-là, Étienne Gourde marchait, accompagné d'un ami, sur la rue du Court-Métrage, dans le secteur Neufchâtel. Tous deux rentraient d’une fête organisée en l’honneur d’Étienne, au bar Dooly's situé tout près, à sept minutes de marche.

Sorti de nulle part, un véhicule utilitaire sport, de couleur foncée, s’est dirigé droit sur eux.

Étienne Gourde est décédé des suites de l’impact. Son ami a eu plus de chance et s’en est tiré indemne.

BENOIT GARIEPY/JOURNAL DE QUEBEC

Raynald Goulet habite la maison située en face de l’endroit où s’est joué le drame. Cette nuit-là, il dormait au deuxième étage, mais il se souvient très bien avoir entendu le bruit d'impact entre la voiture et la victime.

«Étienne, Étienne as-tu quelque chose?» se souvient-il avoir entendu, de l’ami qui accompagnait la victime le soir du tragique accident.

«On ne l'oubliera jamais c'est sûr. Je le vois encore par terre le gars» se souvient M. Goulet.

BENOIT GARIEPY/JOURNAL DE QUEBEC

C’est d’ailleurs son père, qui habitait le rez-de-chaussée de la maison, qui a contacté le 911 pour leur raconter ce qui venait de se passer.

«Ça nous prend une ambulance tout de suite, rue Court-Métrage et Bastien. Il y a un ami qui reste avec et il est au sol...», peut-on entendre sur les bandes audio des autorités policières, dont TVA Nouvelles a obtenu copie.

Chasse à l’homme

Presque quatre ans après le délit de fuite mortel, la police de Québec travaille toujours à comprendre ce qui s’est passé, mais surtout, à tenter de trouver le responsable.

L'enquête demeure active, précise le SPVQ, et elle le demeurera tant et aussi longtemps qu'elle ne sera pas résolue et qu'une personne n'aura pas été traduite devant les tribunaux.

«Je vous assure que ce dossier-là va toujours rester ouvert» martèle Mario Vézina, capitaine du module des crimes majeurs au SPVQ.

Le Journal de Qu�bec

Le soir du drame, tous les policiers de la ville de Québec en service ont été rapidement mis à contribution.

«À 3h20, l'ensemble des policiers de la région de Québec savait qu'il y avait un VUS de couleur foncée qui venait de faire un délit de fuite», confie David Poitras, lui-même patrouilleur le soir des événements.

«Un même VUS foncé qui traversait la ville d'est en ouest cette nuit-là pouvait se faire intercepter plusieurs fois, par différents patrouilleurs, explique-t-il pour décrire la tension qui régnait en ville. Tous les policiers étaient vraiment sur les dents.»

Plusieurs VUS ont été inspectés et quelques personnes ont été rencontrées dans ce dossier, mais en vain.

«Elle vit avec ça sur la conscience»

Les policiers disposent de bien peu d'informations en lien avec cet accident qui a coûté la vie à ce jeune homme de 28 ans.

Aucune trace de freinage n'a été relevée sur les lieux de l'accident. Quant au véhicule, sa description se limite à celle d’un VUS de couleur foncée, modèle d'une année récente.

Le Journal de Qu�bec

Les enquêteurs savent toutefois que le véhicule, après l’impact, a poursuivi sa route sur la rue du Court-Métrage, en direction ouest, et qu'il a ensuite emprunté le boulevard Saint-Jacques, en direction sud.

«La personne qui est l'auteur de ce délit de fuite-là, elle, elle se connaît. Elle vit avec ça sur la conscience depuis les quatre dernières années. Il n'est pas impossible qu'elle se soit confiée dans le passé, analyse Jean-François Brochu, ex-enquêteur à la Sûreté du Québec.

«C'est très important d'en reparler de ces événements-là (...) Diverses personnes pourraient être amenées à le dénoncer, ce qui pourrait faire avancer l'enquête et apporter des réponses a une famille en deuil».

Pour toutes informations à communiquer sur le dossier, la population est invitée à contacter la police de Québec au 418-641-AGIR (2447).