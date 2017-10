Google «abandonne tout» pour réparer son hamburger

Le PDG de Google Sundar Pichai avait une tâche bien précise pour ses employés lundi matin : régler le problème de son emoji hamburger.

C’est du moins ce que Pichai a affirmé sur Twitter après qu’un utilisateur ait relevé une incongruité dans l’emoji du hamburger en comparaison avec celui d’Apple.

Dans son tweet, relayé des milliers de fois sur le réseau social ce week-end, Thomas Baekdal souligne que le fromage est sous la boulette de viande chez Google alors qu’il se trouve au-dessus chez Apple.

I think we need to have a discussion about how Google's burger emoji is placing the cheese underneath the burger, while Apple puts it on top pic.twitter.com/PgXmCkY3Yc

S’en est suivi un fervent débat à savoir où devrait se situer la tranche de fromage dans un hamburger.

Le consensus sur Twitter semblait donner raison à Apple, ce qui a forcé le PDG de Google à «réagir».

Will drop everything else we are doing and address on Monday:) if folks can agree on the correct way to do this! https://t.co/dXRuZnX1Ag