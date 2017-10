Green Cross Biotherapeutics ouvre son siège social de 400 M$ à Montréal

Le nouveau siège social nord-américain de la biotech coréenne Green Cross Biotherapeutics, qui a nécessité un investissement de plus de 400 millions $, a été inauguré lundi dans le Technoparc Montréal en présence de son PDG, Il Sup Huh, et de la vice-première ministre du Québec, Dominique Anglade.

«Nous avons choisi Montréal pour son secteur des sciences de la vie en pleine effervescence, la recherche de calibre mondial, son dynamisme en matière d’innovation et sa main-d’œuvre hautement qualifiée», a déclaré Joon Hee Han, directeur général de Green Cross Biotherapeutics (GCBT), qui a prononcé quelques mots en français pour marquer le coup.

Dominique Anglade, ministre de l’Économie, de la Science et de l’Innovation, n’était pas peu fière d’accueillir ce géant coréen au Québec. «Récemment, un article affirmait que c’était ''Le grand retour de biotechs au Québec''. Nous en avons la preuve aujourd’hui avec cette inauguration», a-t-elle lancé. Pour elle, cette arrivée signifie que le secteur a de la vigueur.

Pour l’occasion, le Consul général de République de Corée s’était déplacé. Gaétan Barrette, ministre de la Santé et des Services sociaux et Jean-Marc Fournier, ministre responsable des relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, ont aussi salué l’arrivée de la biotech, comme Denis Coderre, maire de Montréal, qui a exprimé sa grande fierté.

Investissement majeur

L’usine fabriquera des produits destinés à améliorer la vie des personnes atteintes de maladies rares graves. L’usine de 225 000 pieds carrés produira un million de litres de plasma par an. Elle répondra ainsi à plus de la moitié de la demande du Canada.

Green Cross Biotherapeutics entend commercialiser d’ici 2020 ses produits plasmatiques, dont il devient le seul fabricant au pays.

La nouvelle usine de GCBT a coûté 400 millions $. Québec a versé 25 millions $ à l’entreprise coréenne en 2014. Cette année, le gouvernement provincial a ajouté un prêt de 5 millions $ à la biopharmaceutique.

Rappelons que Green Cross Biotherapeutics a été créé en 2014. Elle fait partie de la société Green Cross.