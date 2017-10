Émission spéciale du bureau d'enquête à 21h ce soir à LCN, entrevue intégrale avec la lanceuse d'alerte Annie Trudel.

Guy Ouellette brise le silence et affirme que l’UPAC use d’intimidation pour museler les parlementaires et a coulé les détails de son arrestation pour le faire «tomber».

«Les évènements de [la semaine dernière] m’emmènent à penser que l’UPAC va tout faire pour me museler. Pour museler un parlementaire. Pour que je ne puisse pas donner ma version, informer la population de toutes les manœuvres d’intimidations qui ont court présentement par cette même unité», a lancé M. Ouellette au micro de Bernard Drainville au 98,5 FM.

Cette entrevue-choc a été enregistrée vendredi lorsque M. Ouellette s’est réfugié dans les bureaux de Cogeco Média à Montréal en se disant sous filature policière.

Il a été arrêté mercredi dernier par l’UPAC et a été interrogé pendant plusieurs heures. Il a est libéré à 4 heures du matin, après que son appartement de Québec ait été perquisitionné par les policiers.

M. Ouellette n’est accusé de rien. Il a indiqué avoir été soupçonné d’entrave à la justice et d’abus de confiance.

«Jamais dans 100 ans je n’aurais pu croire que je me serais fait ''framer'' comme je me suis fait ''framer''. En 2017, je ne savais pas que ça pouvait se faire encore pour un élu de la population. Je dérange probablement le commissaire, son institution», a-t-il affirmé. Il nie avoir coulé des documents de l’enquête Mâchurer.

M. Ouellette, qui était président de la commission des institutions à l’Assemblée nationale, était responsable de superviser l’UPAC, croit d’ailleurs que son arrestation a été coulée dans les médias pour intimider les autres parlementaires.

«Pensez-vous que les 124 autres députés sont gros dans leur culotte pour poser des questions sur l’UPAC ?», a-t-il lancé.

Le gouvernement intimidé?

Il estime aussi que l’UPAC a forcé la main du gouvernement pour renouveler le mandat du commissaire Robert Lafrenière en arrêtant Nathalie Normandeau le jour du budget.

«Je vais aussi loin que de vous dire que l’an passé, lors du renouvellement du commissaire [Robert Lafrenière], je vous dirai que ce renouvellement a été fait dans l’intimidation du gouvernement», a-t-il indiqué.

Le député Ouellette, maintenant indépendant, a donné cette entrevue de crainte d’être arrêté avant de pouvoir livrer sa version des faits aux Québécois. Il veut être présent à l’Assemblée nationale mardi pour déballer son sac à l’abri des poursuites judiciaires.

Il a d’ailleurs toujours des alliés au sein du caucus libéral. Raymond Bernier a dit au Journal ce matin qu’il souhaitait entendre son ancien collègue le plus rapidement possible.

«Je suis inquiet. S’il a des renseignements à donner aux gens, je pense qu’il serait intéressant qu’il puisse venir donner cette information-là», a-t-il affirmé.