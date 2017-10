Déjà des répercussions de la tempête automnale

La tempête automnale qui frappe le Québec depuis dimanche en fin d’après-midi a déjà des répercussions dans plusieurs régions du Québec alors que les forts vents privent plus de 150 000 clients d’Hydro-Québec d’électricité.

Les régions de la Montérégie et des Laurentides sont les plus touchés alors qu’ils sont respectivement 55 028 et 30 050 client sans électricité.

Plusieurs branches sont tombées dans les rues de la Rive-Sud et de la Rive-Nord de Montréal et à Montréal.

Jusqu’à 60 mm de pluie à venir

Les averses et les forts vents qui balaieront la région de Montréal lundi pourraient causer des pannes d’électricité et des inondations localisées, prédisent des météorologues.

«Heureusement qu’il n’y a pas de neige, parce que ça va être le bordel !» lance le météorologue Gilles Brien.

Entre 50 à 60 millimètres de pluie sont attendus pour la région de Montréal d’ici mardi, selon Environnement Canada.

Des vents sévissant depuis la nuit dernière s’intensifieront avec des rafales à près de 90 km/h. Ils devraient diminuer graduellement jusqu’au courant de l’après-midi.

Bombe météo

«Dans certains cas, avec les feuilles qui tombent des arbres à cause des vents, ça peut boucher des puisards et inonder certaines rues. Ça devient aussi glissant pour les automobilistes qui voudront se rendre au travail», explique

M. Brien. Ce dernier prédisait une heure de pointe chaotique lundi matin.

Les forts vents pourraient aussi causer des pannes de courant en faisant tomber des branches sur les fils électriques, ajoute-t-il.

Les précipitations les plus importantes seront mesurées sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent. L’Outaouais pourrait recevoir de 80 à 90 mm de pluie d’ici mardi.

«Ça peut avoir des impacts locaux sur le débit des rivières, indique le météorologue à Environnement Canada, Simon Legault. Même s’il n’a pas beaucoup plu dans les dernières semaines je ne serais pas surpris que certaines sortent de leurs lits.»

Cette «bombe météo» est due à la tempête tropicale Philippe, qui est passée par Cuba et la Floride avant de monter vers le nord le long de la côte est, explique Gilles Brien.

Halloween froide

Les prévisions météorologiques devraient rassurer les petits monstres qui prendront d’assaut les rues pour l’Halloween.

La soirée de mardi devrait être froide et venteuse, mais on n’attend pas de précipitations pour le moment.