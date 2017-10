«La Voix Junior»: Sydney Lallier, la rappeuse en herbe

La première étape des duels de «La Voix Junior» a permis à plusieurs jeunes candidats de briller par leur originalité. C’est notamment le cas de Sydney Lallier, la jeune rappeuse de Granby.

Fan de rap depuis près d’un an, Sydney Lallier a complètement épousé ce style musical autant pour son originalité que pour les messages qu’elle peut livrer.

«Je préfère le rap. C’est un style différent et original. J’ai l’impression que, comme il y a un message ou quelque chose que je veux apporter aux gens, on m’écoute plus parce que c’est moins courant quelqu’un qui rappe. Les gens sont plus concentrés sur les mots et le message.»

Et comme elle est complètement bilingue, c’est en anglais qu’elle trouve que sa parole passe le mieux.

«Je parle l’anglais avec ma mère depuis que je suis toute petite. C’est donc très facile pour moi d’apprendre une chanson en anglais, beaucoup plus qu’une chanson francophone. J’ai plus de difficulté avec le français, parce que je suis toujours dans un environnement anglophone. Mes amis sont pour la plupart anglophones, je parle en anglais avec mon frère et ma mère. Il n’y a que lorsque je suis chez mon père que je parle français.»

Pour la préparation de ce duel sur la chanson «Glory», la jeune fille, qui a eu 11 ans le 7 septembre dernier, a pu travailler avec ses deux complices, Marion Bélanger et Yann Marven Lestin.

«C’était très excitant, parce que je n’avais jamais travaillé avec d’autres personnes de mon âge. C’était aussi un peu difficile pour moi. Il y avait beaucoup de choses à penser et à retenir. Mais je sais que, quand arrive le moment de la performance, je suis toujours à ma place.»

Après cette première étape, Sydney a déjà l’impression que sa coach lui a apportée beaucoup.

«Marie-Mai m’a appris à utiliser ma voix pour que ce soit beau et fluide lorsque je chante. Comme j’ai une voix plutôt aiguë, je ne savais pas vraiment l’utiliser sans fausser. Elle m’a donné des trucs pour avantager ma voix. Personne ne m’avait montré ça avant, sauf elle.»

Sydney avoue ne pas vraiment ressentir de stress avant une performance, mais elle a fondu en larmes après sa prestation par empathie pour ses amis dont l’aventure se terminait à ce stade.

«Durant les duels, on apprend vraiment à connaître nos deux autres partenaires, c’était dur de les voir partir et de savoir qu’ils ne pourraient pas passer à l’étape suivante. Eux n’étaient pas trop déçus, ils étaient plutôt contents pour moi. On a fait un très beau numéro ensemble.»

Alexandre Picard: Un talent impressionnant

«Sur le plan vocal, je sais maintenant comment aller plus haut dans les aigus, comment mieux maîtriser la technique ainsi que mieux bouger et me comporter sur la scène... Alex Nevsky m’a surtout mis en confiance.»

Silya Kacel: Un charisme indéniable

«Quand on chante ensemble, on se regarde, on se sent fort, c’est beau et merveilleux. C‘était une chance d’interpréter «Il faudra leur dire» avec Philippe et Arina, qui sont devenus deux amis précieux.»