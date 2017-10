L'AMF nie «catégoriquement» toute allégation de collusion

Émission spéciale du bureau d'enquête à 21h ce soir à LCN, entrevue intégrale avec la lanceuse d'alerte Annie Trudel

L'Autorité des marchés financiers (AMF) nie catégoriquement toute allégation de collusion, a-t-elle indiqué dans un communiqué publié lundi matin.

«L'Autorité des marchés financiers tient à démentir haut et fort les allégations contenues ce matin dans un article de journal, qui fait état d'un ''stratagème allégué impliquant l'UPAC, l'AMF et une firme de consultants''.

Ces allégations sont non seulement fausses et d'une totale gratuité, mais elles entachent la réputation et l'intégrité de l'ensemble du personnel de l'Autorité», pouvait-on y lire.

Notre Bureau d'enquête révélait que le député libéral Guy Ouellette a été arrêté la semaine dernière parce qu'il s'apprêtait à faire des révélations potentiellement dévastratrices pour l'Unité permanente anticorruption (UPAC).

Selon l'ex-analyste du ministère des Transports et lanceuse d'alerte Annie Trudel, le député de Chomedey voulait mettre au jour un stratagème allégué impliquant l’UPAC, l’AMF et une firme de consultants.