Le Bureau du Québec à La Havane inauguré ce lundi

La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Christine St-Pierre, est à Cuba en ce début de semaine pour l’inauguration officielle du Bureau du Québec à La Havane.

L’événement doit avoir lieu en fin d’après-midi, lundi.

«L'ouverture du Bureau du Québec à La Havane démontre la proactivité du Gouvernement du Québec pour s'investir et faire rayonner le Québec à l'étranger, et marque une étape de plus dans le développement de liens durables entre nos deux territoires, a déclaré Mme St-Pierre dans un communiqué publié quelques heures avant l’inauguration. Nous sommes désireux de solidifier encore davantage nos relations avec Cuba, et je suis fière d'accompagner des entreprises et organisations québécoises dans leurs démarches pour promouvoir l'expertise du Québec auprès de nos partenaires cubains.»

Le nouveau Bureau du Québec a commencé ses activités le 6 septembre, avec l'arrivée en poste de Myriam Paquette-Côté, à titre de directrice, a mentionné le ministère de Mme St-Pierre.

La ministre accompagne par ailleurs à Cuba une mission commerciale québécoise d’entreprises et d’organismes qui participent à la Foire internationale de La Havane.

Au cours de sa mission, elle doit en outre rencontrer des représentants du gouvernement cubain.