Le Cosmodôme et Aéro Montréal s’unissent

La grappe aérospatiale québécoise Aéro Montréal et le Cosmodôme de Laval s’unissent afin d’intéresser les jeunes au secteur de l’aérospatiale, qui manque cruellement de main-d'œuvre.

Ce partenariat permettra de sensibiliser aux carrières en aérospatiale les quelque 70 000 jeunes qui fréquentent chaque année le Cosmodôme.

«Plus que jamais nos entreprises font face à un besoin criant de main-d’œuvre. L’aérospatiale aura à pourvoir plus de 30 000 postes d’ici 10 ans», a expliqué Suzanne M. Benoît, présidente-directrice générale d’Aéro Montréal.

En vertu de cette entente, le Cosmodôme de Laval deviendra l’emplacement stratégique pour les programmes Passion naissante et Passion pour l’aviation d’Aéro Montréal. Ces deux initiatives visent à intéresser les jeunes des niveaux primaire et secondaire aux sciences, aux technologies, à l’ingénierie, aux mathématiques et à l’aérospatiale.

«Le Grand Montréal possède tous les atouts nécessaires pour développer un bassin de talents unique au monde pour la formation de la relève et de la main-d’œuvre en aérospatiale», a indiqué Aéro Montréal.