L’ex-ministre Théberge craint les médias

L’ancienne ministre de la Famille Carole Théberge ne briguera pas la présidence du Parti libéral du Québec parce qu’elle craint de devenir la cible des médias.

«Avant c’était ingrat de faire de la politique, maintenant c’est cruel», a confié Mme Théberge à notre Bureau d’enquête pour justifier sa décision.

Après mûre réflexion, elle a décidé de ne pas déposer son bulletin de candidature d’ici le 4 novembre, comme le prévoient les règles du parti.

Femmes et politiques

«Je vous avoue que le travail des journalistes envers la classe politique, ce n’est pas facile et agréable à recevoir. Ça a pesé fort dans la balance. Est-ce que j’ai le goût de redevenir publique et être leur cible ? Non, je vais passer», laisse-t-elle tomber.

Paradoxalement, elle qui milite au sein de l’organisme Groupe femmes, Politique et Démocratie, s’est précisément donné pour mission de convaincre plus de femmes à se lancer en politique.

«Ça fait partie de la difficulté à convaincre et à recruter, autant chez les femmes que chez les hommes», affirme Mme Théberge en pointant du doigt le travail des médias.

«C’est un élément qui arrive rapidement dans la discussion; qui a le goût d’aller se faire flageller sur la place publique ?»

S’éviter la défaite

Dans les rangs libéraux, certains soupçonnent plutôt que Mme Théberge veut s’éviter l’humiliation d’une défaite aux mains de celui qui, désormais, est seul candidat en lice à la présidence du Parti libéral du Québec, Antoine Atallah.

Pharmacien âgé de 30 ans, actuel vice-président de la Commission politique, M. Atallah incarne le renouveau au sein des instances du Parti libéral du Québec et profite de l’appui d’une solide organisation.

Mme Théberge, qui a été députée de Lévis de 2003 à 2007, est plutôt associée à l’ère Charest, avec laquelle le gouvernement Couillard souhaite prendre ses distances.

À moins d’un revirement inattendu, Antoine Atallah sera donc élu par acclamation lors du congrès des membres du PLQ, qui se déroulera fin novembre, dans la capitale nationale.

Très à l’aise

Sa position face aux médias est à l’opposé de celle de Mme Théberge.

«Je suis à l’aise avec le travail qu’ils effectuent. Je ne crois pas du tout qu’ils soient un obstacle à l’implication en politique.»

Carole Théberge pourra se consoler alors qu’elle coprésidera ce 33e Congrès qui soulignera le 150e anniversaire du Parti libéral du Québec.