L’indice S&P/TSX franchit pour la première les 16 000 points

L’indice composite S&P/TSX de la Bourse de Toronto a franchi la barre des 16 000 points pour la première fois lundi matin.

Après avoir commencé la séance à 15 953,51 points, l’indice a vite grimpé jusqu’à 16 032,79 points, un sommet atteint à 10 h 43, avant de redescendre en-dessous des 16 000 points par la suite.

À 12 h 39, le S&P/TSX était à 15 994,28.

Selon différents analystes, l’indice a été propulsé en début de séance notamment par le secteur de l’énergie ainsi que par l’annonce de l’association d’affaires entre l’ontarienne spécialisée dans la culture du cannabis Canopy Growth Corporation (TSX :WEED) et le géant américain du secteur des boissons alcoolisées Constellation Brands (NYSE: STZ et STZ.B). Dans le cadre de leur entente, les deux entreprises « collaboreront à la mise au point et à la commercialisation de boissons à base de cannabis en tant que produits de consommation par des adultes dans les marchés où ceux-ci sont légaux au niveau fédéral».

Le cours du titre de Canopy a grimpé de plus de 15 % peu après l’annonce.

Dans l’ensemble, en matinée, lundi, huit des 10 principaux secteurs du TSX étaient en hausse.