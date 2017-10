L’UPAC maintient sa version des faits

Émission spéciale du bureau d'enquête à 21h ce soir à LCN, entrevue intégrale avec la lanceuse d'alerte Annie Trudel



L’Unité permanente anticorruption (UPAC) refuse de dire si plus d’une personne a été arrêtée dans le cadre de l’opération qui a visé le député Guy Ouellette.

La porte-parole de l’UPAC, Anne-Frédérick Laurence, a indiqué lundi que l’UPAC «ne donne pas de commentaires supplémentaires sur une enquête criminelle qui est en cours».

Dans une entrevue à notre Bureau d’enquête, publiée lundi, l’analyste Annie Trudel a révélé qu’elle avait été arrêtée elle-aussi brièvement mercredi dernier, quelques heures avant M. Ouellette.

Jusqu’ici, l’UPAC a indiqué qu’une seule arrestation avait été effectuée dans le cadre d’une enquête, sans préciser qu’il s’agit de M. Ouellette, qui a confirmé son arrestation dans une entrevue radio diffusée lundi.

Mme Laurence a déclaré lundi que l’UPAC ne prévoyait pas donner plus de précisions après les révélations de Mme Trudel sur sa situation.

«Je ne confirmerai pas et ne ne répondrai pas plus à cette question là. Je ne peux pas confirmer ça.»

La porte-parole a ajouté que l’UPAC ne réagira pas davantage aux allégations de Mme Trudel, qui a déclaré au Journal qu’un stratagème allégué existe entre l’UPAC, l’Autorité des marchés financiers et un cabinet de consultants concernant les demandes d’accréditation d’entreprises qui veulent participer aux marchés publics.

«Il n’y a rien de prévu. Ça ne veut pas dire qu’on ne changera pas, mais pour l’instant il n’y a pas de communiqué en train d’être rédigé.»

Selon Mme Trudel, M. Ouellette a été arrêté la semaine dernière par l’UPAC car il avait faire des révélations embarrassantes pour l’organisation policière et l’AMF.

Selon Mme Laurence le communiqué dressant le bilan de l’opération a toujours fonctionné sur certains sites, bien qu’il n’ait ne répondait plus pendant la fin de semaine sur le site principal de l’UPAC.

«Il y avait un hyperlien qui ne fonctionnait pas, il a été réglé ce matin dès que les employés sont rentrés.»