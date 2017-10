Mario Pelchat en colère contre l'ADISQ

Mario Pelchat ne digère pas que le groupe 2Frères n'ait pas remporté le Félix du Groupe de l’année au Gala de l’ADISQ, dimanche soir.

Après avoir remporté les statuettes du Groupe de l’année et de l'Album pop de l’année l'an dernier, les deux membres du duo, Sonny et Érik Caouette, sont repartis bredouilles de la Place des Arts, dimanche soir.

M. Pelchat, qui est également le producteur du populaire duo, s'est tourné vers Facebook pour dénoncer la situation.

Dans un long paragraphe, le chanteur de 53 ans vante les mérites de ses protégés et ne comprend pas la décision de l'ADISQ de ne pas leur avoir attribué le prix du Groupe/Duo de l’année.

«2Freres : 50 000 billets vendus, les artistes les plus diffusés au Canada en 2017, 13 semaines numéro 1 avec 33 tours au Palmarès (qu’on prend bien soin de ne pas mettre en lice pour la chanson de l’année). 115 000 albums vendus, mais c’est pas suffisant pour remporter le groupe de l’année ! Quand on paye très cher pour son membership, pour produire, supporter, recenser ses artistes et... ses places dans la salle, on a le droit de crier à l’injustice crasse (que je subis depuis plus de 20 ans comme artiste) oui j’ai le droit d’être fâché !»

Ce sont Les sœurs Boulay qui ont remporté les honneurs dans cette catégorie lors du gala hier.

Mario Pelchat souligne que sa sortie n’a rien de personnel et qu'il est «content pour les sœurs Boulay». Il accuse toutefois «l'Academie de lever le nez sur ce qui est populaire et ce que le grand public aime».

Une sortie qui a fait réagir de nombreux internautes qui ont été des dizaines à commenter la publication de Mario Pelchat.