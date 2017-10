Près de deux sans-abri meurent par semaine à Toronto

Pas moins de 70 sans-abri ont perdu la vie depuis le début de l'année à Toronto, montre des données publiées lundi par l'agence de santé de la Ville-Reine.

Du 1er janvier au 30 septembre, ce sont 1,8 personne par semaine qui sont décédées dans la ville. La saison hivernale fut la plus meurtrière avec 2,1 décès hebdomadaires.

La grande majorité des victimes, soit 57 personnes, sont des hommes. L'âge moyen des décès est de 48 ans, alors que 34 sans-abri n'ont pas atteint leur 50e anniversaire. En comparaison, l'espérance de vie des Torontois est de 79 ans et celle des Torontoises est de 82 ans.

Il est à noter que 46 décès sont survenus à l'intérieur d'un hôpital, contre quatre dans la rue et 20 dans un lieu non précisé. Les causes des décès n'ont pas été précisées pour chacun d'entre eux, mais incluent notamment des infections, des arrêts cardiaques et des surdoses de drogue.

«Soixante-dix morts dans une ville aussi prospère que la nôtre est un échec absolu de la part de tout le monde [...]. Je crois qu'on ne peut pas prétendre être la ville la plus habitable au monde quand 70 personnes meurent dans nos rues», a réagi le conseiller municipal Joe Cressy en faisant référence à un classement du magazine «Metropolis», selon ce qu'a rapporté le «Toronto Star».

La docteure Eileen de Villa, qui dirige l'agence de santé de Toronto, a indiqué que le nombre de décès est probablement plus élevé que celui annoncé lundi puisque des organismes compilent encore leurs données.

Il s'agit de la première fois que Toronto cherche à comptabiliser tous les décès de sans-abri qui surviennent sur son territoire. Selon des données fragmentaires obtenues auprès de refuges lors des années passées, environ 30 sans-abri sont décédés en 2016 et 45 en 2015.