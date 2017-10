Quand le recyclage entre dans la modernité

Que se passe-t-il lorsqu’on dépose une cannette ou une bouteille dans récupératrice automatisée? Mario Dumont a visité les installations d’une entreprise québécoise qui fabrique une machine dernier cri.

Suivez le guide.

La province est en retard. «Des centaines de milliers de celles-ci sont utilisées ailleurs dans le monde depuis 24 mois, confie Alain Nault, qui a fait visiter les installations de son entreprise Tomra à Mario Dumont et lui a expliqué comment fonctionne le cycle du traitement des matières recyclables.

La machine, qui sera installée dans les supermarchés, gobe la bouteille ou la cannette ramenée par le client. Elle utilise le code à barres du contenant, ainsi que son poids.

Ses autres prétentions? «La T-70 – appareil compact – est la nouvelle génération de récupératrice automatisée plus rapide et facile à utiliser. Équipée de systèmes de tri et de compaction intégrés, elle représente une solution compacte offrant une plus grande efficacité et une meilleure expérience client», peut-on lire sur la machine.

Si l’humain peut traiter environ 35 à 40 unités à la minute, la nouvelle machine permet d’atteindre 60 unités, contre seulement 24 pour l’ancienne technologie.

Après avoir installé une application sur son téléphone, le client peut, entre autres options, recevoir un paiement ou faire don d’une partie ou de la totalité de sa consigne à l’organisme de charité de son choix.

Problème fréquemment rencontré par le client qui arrive au supermarché avec son sac de contenants recyclables: la machine est pleine. Il doit avertir un employé, qui viendra la vider. L’attente sera parfois aussi longue que la durée d’une petite épicerie.

«C’est sûr que cela est une source de frustration, reconnaît M. Nault. Aujourd’hui, 100% des communications entre le consommateur et notre client se font à partir d’une plainte. On se déplace au comptoir de service, votre sac est plein, votre machine est arrêtée.»

Grâce à la nouvelle technologie, l’employé du supermarché est en mesure de suivre en temps réel – sur l’écran de son système de caisse – l’évolution du remplissage du bac, ce qui lui permet d’intervenir avant l’arrêt de la machine.

De plus, non seulement celle-ci est munie d’un double bac, mais chacun dispose de sacs doubles, ce qui permet de «couper 50% des changements de sacs», explique M. Nault. Tout ça se traduit par un gain de productivité majeur: la machine n’arrête jamais.

Ramassage et traitement

Un distributeur ou un embouteilleur (Coke, Pepsi, par exemple) vient ensuite chercher par camion les sacs remplis de cannettes et de bouteilles mélangées dans les dépanneurs ou les supermarchés. Celui-ci est tenu par la loi d’effectuer le ramassage de ces contenants.

Il faudra moins de 20 minutes pour traiter – décompter, trier, mettre en ballots et granuler – tout le plastique et l’aluminium que ramène un gros camion à l’usine de recyclage. Des méthodes statistiques permettent de calculer le nombre d’unités. Ça peut atteindre à titre indicatif 125 000 unités dans une remorque.

Produits payants

Et tout ça a-t-il une réelle valeur? «Absolument! Ce sont les produits les plus payants sur le marché, explique M. Nault, en détaillant que l’aluminium, un «produit propre 100% recyclé», arrive au premier rang, devant le plastique. Puisqu’il n’y a pas de décontamination à faire, la valeur de revente s’en trouve augmentée.

Les centres de tri font partie des clients. Ils recueillent par exemple des cannettes jetées au recyclage par des citoyens qui ne réclament pas leur consigne de 5 ou 10 cents. Elles sont apportées à l’usine.

Mis en ballots, l’aluminium trouvera preneur en route vers sa nouvelle vie: «Il s’en va directement à l’aluminerie pour être fondu, précise M. Nault. Notre principal client se trouve du côté américain.»

C’est un peu plus compliqué dans le cas d’une bouteille de plastique, car elle doit être séparée par couleurs avant d’être vendue en granules sur le marché, qui est entièrement québécois. L’entreprise acheteuse pourra transformer le plastique en feuilles ou encore en faire des produits d’emballage alimentaire.

Connectivité

Les différentes étapes menant à la réutilisation de la matière ainsi recyclée peuvent être au bout du compte assez laborieuses. Pourtant, en 2017, le système dans son ensemble ne profite pas de façon optimale de toutes ces possibilités de connectivité.

Le système rêvé? «Chez Tomra, notre objectif est de faciliter le système. On est capable aujourd’hui avec les équipements de payer le commerçant immédiatement quand le contenant est déposé dans sa machine. On est capable de connaître l’inventaire de chacun des sites pour faciliter les ramassages. Notre but est rendre la tâche plus facile à nos clients», conclut M. Nault.