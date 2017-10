Rod Stewart à Québec et à Montréal au printemps

Sept ans après son concert lors du 375e de Lévis, Rod Stewart sera de retour dans la région de Québec le 26 mars 2018 alors que sa tournée canadienne fera une escale au Centre Vidéotron.

Sir Rod quittera le Colosseum du Caesars Palace de Las Vegas, où il se produit en résidence depuis 2011, pour se lancer dans une tournée printanière de 10 villes canadiennes. Il montera aussi sur la scène du Centre Bell de Montréal, le 27 mars.

En incluant son concert à Lévis, ce sera la cinquième fois que l’interprète de «Do Ya Think I’m Sexy» se produira chez nous. Il a précédemment joué au Colisée en 1989, 1984 et 1971, cette fois alors qu’il était membre du groupe The Faces.Offerts à des prix variant entre 58 $ et 172,25 $, les billets seront mis en vente le 3 novembre.

L’habituelle prévente (Première Place, Remparts et Centre Vidéotron) aura lieu la veille.Stewart, 72 ans, est présentement au cœur d’une tournée européenne. La sortie de son dernier album, «Another Country», remonte à octobre 2015.