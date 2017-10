«Thor: Ragnarok»: joyeuse apocalypse

La troisième aventure du fils d’Odin est d’une bonne humeur contagieuse.

Alors que dans les deux précédents volets, Thor (Chris Hemsworth) était la voix de la raison, le sérieux incarné, celui qui devait sans cesse remettre le facétieux Loki (Tom Hiddleston) à sa place, le dieu du tonnerre se détend dans ce «Thor: Ragnarok» coloré et amusant.

Bien plus une comédie qu’un film de superhéros, «Ragnarok» débute sur les chapeaux de roues avec Thor qui, prisonnier de Surtur (Clancy Brown), ne cesse d’interrompre son monologue. De retour sur Asgard, il s’aperçoit - après une scène qu’il ne faut surtout pas manquer car un acteur surprenant y est grimé en Loki - que son frère a profité de l’absence d’Odin (Anthony Hopkins) pour monter sur le trône.

Sans trop en dire, les deux frères sont prévenus que leur sœur Hela (Cate Blanchett), déesse de la mort, va envahir Asgard en ayant la ferme intention de soumettre l’univers à ses volontés. Mais c’est sans compter le bannissement de Thor, par sa sœur, sur Sakaar, planète où officie le Grand Maître (Jeff Goldblum). Une certaine Valkyrie (Tessa Thompson) l’y capture, l’obligeant à participer à des combats d’arène contre le champion du Grand Maître qui s’avère être... Hulk (Mark Ruffalo).

Oui, ça fait beaucoup de sous-intrigues et de rebondissements, d’autant plus que le scénario d’Eric Pearson, Craig Kyle et Christopher Yost passe d’un personnage à l’autre et d’une planète à l’autre sans grand effort de transition. Avec ses 130 minutes au compteur, «Thor: Ragnarok» pourrait se révéler un long métrage lourd, danger qu’ont soigneusement évité les scénaristes et le réalisateur néo-zélandais Taika Waititi (l’excellent «Hunt for the Wilderpeople») en truffant le film de plaisanteries, qu’il s’agisse de celles que ne renieraient pas des étudiants dans une soirée arrosée ou d’autres, plus fines, qu’on savoure.

Pour la première fois de son histoire cinématographique, Thor devient amusant, Chris Hemsworth semblant enfin complètement à l’aise dans le rôle. Mark Ruffalo, lui, continue de jouer son double personnage de Banner alias Hulk avec l’autodérision qui le caractérise, contribuant aussi à ce vent de fraîcheur.

On sent l’influence des «Gardiens de la galaxie» dans cette légèreté et ce parti pris des studios Marvel de ne vouloir offrir qu’un très bon divertissement, eux qui ont probablement senti une certaine fatigue de la part des amateurs de superhéros, sollicités avec trop de régularité.

Certes, Cate Blanchett livre une prestation impressionnante - et dramatique - en déesse que presque rien ne peut arrêter, de même que Tessa Thompson et les courtes apparitions de Benedict Cumberbatch et d’Anthony Hopkins apportent une touche (toute relative) de sérieux. Et, au milieu des rires et des effets spéciaux, on ne peut s’empêcher de se dire que ce «Thor: Ragnarok» est bon en Waititi!

Note: 4 sur 5