Un producteur mondial de bière et de vin investit dans le pot canadien

L’un de plus gros producteurs et distributeurs de bière et vin au monde, Constellation Brands, investit dans le pot canadien en achetant 10 % des actions de Canopy Growth.

Constellation Brands, qui détient notamment la marque de bière Corona et les vins Robert Mondavi et Kim Crawford, investira 245 millions $ dans le producteur canadien de marijuana Canopy Growth établi à Smith Falls, en Ontario.

Les deux entreprises collaboreront à la mise au point et à la commercialisation de boissons à base de cannabis, notamment au Canada.

Dans le cadre de cette relation stratégique, Constellation fournira à Canopy Growth un large soutien dans les domaines de l’analyse des consommateurs, des tendances du marché, du marketing et du développement de marques.

«Constellation est pour nous un allié stratégique qui se joindra à nous alors que nous propulsons le secteur du cannabis mondial dans l'avenir», a indiqué le président et chef de la direction de Canopy Growth, Bruce Linton.

Propriétaire d’une quarantaine de grandes marques mondiales de brasseries, de distilleries et de vignobles, Constellation Brands est reconnue pour sa capacité à adopter des positionnements de premier ordre dans de multiples catégories.

Croissance dans le monde

Canopy Growth, qui pèse pour plus de 2 milliards $ à la Bourse de Toronto, est confiante que le modèle de production qu’elle a construit au Canada fera avancer la discussion nationale sur la légalisation complète dans d’autres pays.

Canopy Growth vient d’ailleurs de conclure une entente en Colombie-Britannique avec un propriétaire de grandes serres pour augmenter sa production de cannabis au pays en vue de sa légalisation au niveau récréatif le 1er juillet 2018.

Depuis un mois, le titre de Canopy Growth est en forte croissance. Il a gagné près de 30 % à la Bourse de Toronto.

Les analystes prévoient que Canopy Growth aura une production annuelle de cannabis de 93 000 kilogrammes en juillet 2018, soit trois fois plus qu’actuellement.

On estime que le marché canadien de la marijuana aura une valeur de 6 milliards $ lorsqu’il sera à maturité.

À 13 h 15, à la Bourse de Toronto, le titre de Canopy Growth (TSX :WEED) gagnait plus de 15 %, à 14,75 $.