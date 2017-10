Une entreprise d’ici parmi les grands

Qu’ont en commun Katy Perry, Taylor Swift, Pink, Justin Timberlake, Rihanna, One Direction et Selena Gomez? Non, ce n’est pas d’avoir un parfum en vente à la pharmacie. Ces stars mondiales de la pop ont toutes fait appel au savoir-faire des artistes de la firme montréalaise Silent Partners au cours des dernières années.

Silent qui ? Non, vous n’êtes pas dans le dernier des ignorants si le nom de cette jeune compagnie, fondée en 2014 par Janicke Morissette, David Fafard et Gabriel Coutu-Dumont, ne vous dit rien.

Spécialisée dans la création de vidéos pour des performances live (de la visio-scénographie pour être exact), Silent Partners a fait honneur à son nom depuis ses débuts en jouant la carte de la discrétion. Ce qui ne l’a pas empêchée de tomber dans l’œil des grands noms du domaine du spectacle.

«Nous avons travaillé avec des créateurs au Québec mais on consacre une grosse partie de notre temps à des projets aux États-Unis, en Angleterre et un peu partout dans le monde. Ça explique pourquoi nous évoluons dans l’ombre des médias. On aligne les projets les uns après les autres. C’est un feu roulant et nous n’avons donc pas le temps de faire notre autopromotion. Nous sommes vraiment des travailleurs dans l’ombre», indique le directeur de la création Gabriel Coutu-Dumont.

Grâce à JT

Ce dernier a commencé à faire sa marque sur la scène internationale, en 2005, lorsqu’il a eu l’opportunité de créer du contenu vidéo pour la tournée FutureSex/LoveSounds, de Justin Timberlake.

«Je ne savais pas vraiment dans quoi je m’embarquais. Après, je suis parti vivre en Allemagne, je suis revenu et je me suis associé avec le collectif Geodesik pendant cinq ans. Quand on a fermé la boîte, j’ai ouvert Silent Partners avec des amis de longue date. On a continué de surfer sur notre réseau de contacts et nous venons d’ouvrir un bureau à Los Angeles.»

En demande

Grâce au bouche-à-oreille, les collaborations avec des vedettes de la scène se sont multipliées. De David Guetta à Usher, de Demi Lovato à Selena Gomez et Taylor Swift, Silent Partners est devenu très en demande.

Récemment, c’était au tour de Katy Perry de passer un coup de fil aux Montréalais pour la création des vidéos de sa tournée Witness. Bref, tout ce que vous avez vu sur l’écran en forme d’œil en fond de scène.

«C’est un projet qui s’est étendu sur deux mois ou deux mois et demi. Ce qui est assez court parce qu’il y a de la vidéo mur à mur dans ce show. (...) Avec trente-trois morceaux de contenu à produire, c’est une des plus grosses productions sur lesquelles nous avons travaillé.»

Et ce n’est pas terminé, prévient Gabriel Coutu-Dumont. «Nous avons une quantité phénoménale de projets qui s’en viennent. On a le vent dans les voiles.»