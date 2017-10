Une intervenante d'un CALACS pour l'UQAM

L'Université du Québec à Montréal (UQAM) se dotera d'une intervenante pour offrir de l'aide aux victimes de violences à caractère sexuel.

L'intervenante, rattachée au Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) de Montréal, sera à la disposition de l'ensemble des «membres de la communauté uqamienne», qui pourront faire appel à cette ressource d'aide de façon confidentielle, a indiqué l'UQAM par voie de communiqué.

En plus de permettre aux victimes de recevoir du soutien et des conseils au téléphone et en personne, cette entente entre l'université et le CALACS «prévoit aussi l'accompagnement des personnes qui souhaitent porter une plainte».

Selon l'UQAM, cette entente représente «une première pour le milieu universitaire québécois».