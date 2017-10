Légalisation du cannabis: 36 millions $ additionnels pour la sensibilisation

En vue de la légalisation du cannabis au Canada, le gouvernement Trudeau investira 36,4 millions $ de plus dans une campagne de sensibilisation sur les risques associés à la consommation du produit.

Ce montant s'ajoute à une somme de 9,6 millions $ déjà annoncée dans le budget 2017.

L'initiative, qui est déjà commencée, s'étendra sur les cinq prochaines années et s'adressera principalement aux jeunes ainsi qu'à certaines populations à risque, comme les femmes enceintes, les communautés autochtones et les personnes atteintes de problèmes de santé mentale.

«Nous voulons que tous les Canadiens aient accès à l'information nécessaire pour faire leurs choix», a affirmé en point de presse la ministre de la Santé, Ginette Petitpas Taylor.

La campagne nationale ciblera entre autres les risques de la consommation de cannabis sur la santé et les dangers de conduire sous influence. Elle prendra notamment la forme de publications sur les médias sociaux, de partenariats avec différents organismes et d’outils d’information à l’intention des familles.

La ministre a insisté sur l’importance de fournir aux citoyens de «l’information basée sur des faits, pas sur les rumeurs».

Prenant exemple sur le travail accompli dans le passé avec l’alcool au volant ou le tabagisme, le député libéral et ancien chef de police de Toronto, Bill Blair, a assuré que ce type de campagne pouvait avoir un impact positif. «Ça entraîne des changements significatifs dans le comportement des gens. Ils font des choix plus sûrs et plus sains», a-t-il expliqué.

Le gouvernement fédéral souhaite que la légalisation du cannabis soit effective dès le 1er juillet 2018. Plusieurs provinces ont soulevé des doutes dans les derniers mois quant à cet échéancier, qu’elles jugent un peu précipité.

La ministre Petitpas Taylor a affirmé avoir entendu les provinces, sans toutefois préciser à quel point leurs préoccupations avaient influencé sa décision de consacrer davantage d’argent à la sensibilisation.